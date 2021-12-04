Правительство изменило порядок выплаты стипендий
Кабинет министров внес изменения в порядок назначения и выплаты стипендий. Документом возвращается норма о количестве получателей стипендий, которая ранее была уменьшена правительством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 2 декабря 2021 года № 1256, обнародованную на Правительственном портале.
Согласного с документом, каждый семестр ученый совет вуза определяет одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 40 до 45) фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам.
Таки образом, кабмин вернул норму, которая была установлена ранее, но была снижена до 35-40% постановлением Кабмина от 1 сентября 2021 г. № 933.
Напомним, с 1 января 2022 года в Украине увеличивается размер стипендий:
- для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - с 490 до 1250 гривен,
- для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" - с 980 до 1510 гривен,
- для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" - с 1300 до 2000 гривен.