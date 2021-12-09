Цену газа для 350 тысяч украинских домохозяйств снизили: назван новый тариф

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), 9 декабря принял решение о переводе клиентов поставщика "последней надежды" на базовый тариф ГК "Нафтогаз Украины". Это позволит 350 тысячам домохозяйств платить 7,96 гривен за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ .

По информации НКРЭКУ, на сегодня поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины и сейчас наблюдается тенденция стремительного повышения цен на природный газ.

Ранее ГК "Нафтогаз Украины" предложила автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф (7,96 гривен). Такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ППН на условиях базового годового предложения.