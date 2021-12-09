ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цену газа для 350 тысяч украинских домохозяйств снизили: назван новый тариф

Новина українською →
Украина, Четверг 09 декабря 2021 12:48
Цену газа для 350 тысяч украинских домохозяйств снизили: назван новый тариф Фото: цены на газ снизили для 350 тысяч домохозяйств, которые самостоятельно не выбрали поставщика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), 9 декабря принял решение о переводе клиентов поставщика "последней надежды" на базовый тариф ГК "Нафтогаз Украины". Это позволит 350 тысячам домохозяйств платить 7,96 гривен за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

По информации НКРЭКУ, на сегодня поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины и сейчас наблюдается тенденция стремительного повышения цен на природный газ.

Ранее ГК "Нафтогаз Украины" предложила автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф (7,96 гривен). Такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ППН на условиях базового годового предложения.

Напомним, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ППН), установила на 2 декабря 2021 года цену на газ для населения в 46,7 гривен за кубометр. С декабря цены устанавливаются ежедневно по формуле, утвержденной Кабмином. На 8 декабря цена составляла 46,2 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
США могут давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбассу, - AP
США могут давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбассу, - AP
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи