Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия Сити"
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия Сити". Он подписал документ 18 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий.
Среди предусмотренных законом особенностей налогообложения резидентов "Дия Сити":
- возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях - по принципу налога на выведенный капитал;
- налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов - резидентов "Дия Сити" в виде заработной платы, вознаграждения за гиг-контрактом, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тысяч евро в год;
- уплата единого социального взноса резидентом "Дия Сити" (если он отвечает установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.
Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов "Дия Сити".
Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ИТ-индустрию и создания новых рабочих мест.