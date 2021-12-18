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Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия Сити"

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Киев, Суббота 18 декабря 2021 13:38
Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия Сити" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия Сити". Он подписал документ 18 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий.

Среди предусмотренных законом особенностей налогообложения резидентов "Дия Сити":

  • возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях - по принципу налога на выведенный капитал;
  • налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов - резидентов "Дия Сити" в виде заработной платы, вознаграждения за гиг-контрактом, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тысяч евро в год;
  • уплата единого социального взноса резидентом "Дия Сити" (если он отвечает установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов "Дия Сити".

Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ИТ-индустрию и создания новых рабочих мест.

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Владимир Зеленский Дия Сити
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