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В Украине повысят пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС: когда и на сколько

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 21:54
В Украине повысят пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС: когда и на сколько Фото: членам семей погибших участников АТО и ООС подняли пенсии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров 11 октября принял решение повысить с 1 января 2022 года минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС. Выплаты составят не менее 7800 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что с 1 января 2022 года минимальную пенсию на уровне 7800 гривен получит каждый из нетрудоспособных родителей, жены (мужа) погибших участников АТО / ООС.

"Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться независимо от того, получают такие выплаты другие члены семьи.

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