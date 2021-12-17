Рада провалила отсрочку по кассовым аппаратам для ФОПов. Что это значит

Верховная рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год. Соответствующий законопроект № 6376 даже не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внеочередное пленарное заседание.

Документом предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункта 61 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, а именно цифру "2022" заменить цифрой "2023".

Таким образом, сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год, поскольку сегодня было последнее пленарное заседание Рады в 2021 году.

Что такое РРО

Регистратор расчетных операций - это устройство или программно-технический комплекс с реализацией фискальных функций для регистрации расчетных операций при продаже товаров. По сути, аналог кассового аппарата, но в виде программного обеспечения для компьютера, смартфона или планшета.

Такой регистратор позволяет выполнять фискальные функции путем регистрации чеков на сервере налоговой через Интернет. ФОПы имеют право выбрать каким регистратором расчетных операций пользоваться: классическим или программным.

Кто должен применять РРО

С 1 января 2022 года занятые в ритейле все ФОПы, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп, будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО) - кассовые аппараты.

Что будет за нарушение требований по РРО

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.