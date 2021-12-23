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Тарифы на воду в Киеве вырастут на 20%. Сколько надо платить с 1 января

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 12:32
Тарифы на воду в Киеве вырастут на 20%. Сколько надо платить с 1 января Фото: тарифы на воду в Киеве вырастут на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов для "Киевводоканала". С 1 января киевляне будут платить на централизованное водоснабжение и водоотвод на 20% больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отметили в пресс-службе, установление НКРЭКУ новых тарифов обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), которые составят в целом 30,38 грн за 1 кубометр, из них:

  • - централизованное водоснабжение - 16,164 грн/кубометр с НДС;
  • - централизованный водоотвод - 14,22 грн/ кубометр с НДС.

"Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 куб. м холодной воды, вырастут на 32,50 грн", - говорится в сообщении.

Тарифы на воду в Киеве вырастут на 20%. Сколько надо платить с 1 января

В целом НКРЭКУ 22 декабря пересмотрела тарифы для 45 водоканалов.

Напомним, в начале декабря 2021 года наиболее вероятными украинцы считали рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%).

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