Як можуть працювати школи Києва під час відключень світла й води: пояснення КМДА

На тлі регулярних ворожих атак школи змушені пристосовуватись не лише до тривалих тривог, а й до їхніх наслідків. Тож батькам у Києві роз'яснили, як можуть навчатись діти під час відключень світла та навіть води.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Питання щодо організації навчання у школах Києва за тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням та інших викликів, спричинених війною, роз'яснив Департамент освіти й науки КМДА.
Так, в цілому формат роботи кожного закладу буде залежати:
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Під час відключень світла - за наявності технічних можливостей - заклади освіти будуть використовувати альтернативні джерела живлення та освітлення:
"Якщо освітлення недостатньо для виконання письмових завдань, учителі можуть проводити уроки в усному форматі до відновлення необхідних умов", - уточнили в КМДА.
Якщо ж школа не може забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводять на дистанційне навчання (до відновлення необхідних умов).
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У Департаменті освіти й науки нагадали, що робота закладу в очному форматі можлива лише за умови дотримання санітарних вимог.
Тобто якщо через відсутність води забезпечити їх неможливо:
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За сприятливих безпекових умов - уроки тривають у приміщеннях школи.
У разі повітряної тривоги - учні разом із педагогами переходять до визначених приміщень в укритті.
Отже, в цілому формат навчання може змінюватися залежно від:
"Головний принцип лишається незмінним: освітній процес продовжується настільки, наскільки це дозволяють умови в конкретному закладі", - наголосили у КМДА.
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У Департаменті освіти й науки повідомили також, що столиця продовжує використовувати так званий механізм "освітньої міграції".
Йдеться про організацію навчання у вільних приміщеннях інших закладів освіти:
"Якщо вони відповідають необхідним умовам", - пояснили громадянам.
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За даними КМДА, у дистанційному форматі можуть навчатись всі діти:
"За потреби учні долучаються до онлайн-занять зі спеціально облаштованих робочих місць у шкільних укриттях", - розповіли українцям.
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Ще одна ситуація, за якої школярі можуть переходити на онлайн, стосується викладачів.
Так, якщо вчитель "через воєнні обставини" не може безпечно дістатися до закладу освіти, він:
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Тим часом весь заклад може тимчасово перейти на дистанційний формат у разі:
У КМДА зауважили, що такі зміни можуть запроваджувати "до покращення ситуації".
"Про такі зміни батьків інформуватиме адміністрація школи через визначені канали комунікації", - повідомили громадянам.
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"Якщо під час дистанційного уроку оголошують повітряну тривогу, заняття призупиняється, щоб учитель і учні могли перейти в безпечне місце", - розповіли українцям.
Після того як педагог і учні перейдуть у безпечне місце:
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Насамкінець у КМДА рекомендували всім батькам:
"На початку заняття вчитель фіксує присутність учнів, а якщо дитина не приєдналася до уроку, батьки отримують відповідне повідомлення", - пояснили у Департаменті освіти й науки.
Нагадаємо, раніше Міністерство освіти й науки підготувало для шкіл чіткі рекомендації, які допоможуть забезпечити безперервне навчання в умовах не лише тривалих тривог, але і відключень світла.
Крім того, ми розповідали, коли канікули в школах Києва - яким є розклад нового навчального року.
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