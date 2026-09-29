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Уроки під час відключень світла: МОН затвердило рівні реагування й правила для шкіл

15:58 29.09.2026 Вт
5 хв
aimg Ірина Костенко
Уроки під час відключень світла: МОН затвердило рівні реагування й правила для шкіл Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Міністерство освіти й науки підготувало для шкіл чіткі рекомендації, які допоможуть забезпечити безперервне навчання учнів в умовах не лише тривалих тривог, але і потенційних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Про які рекомендації для шкіл йдеться

Регулярні й тривалі повітряні тривоги вже зараз суттєво впливають на навчання юних українців, тоді як потенційні відключення світла - можуть ускладнити ситуацію ще більше.

З огляду на таку ситуацію, МОН підготувало рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо забезпечення безперервного навчання під час:

  • тривалих повітряних тривог;
  • відключень електроенергії;
  • інших кризових ситуацій.

Наголошується, що пріоритетами залишаються при цьому:

  • безпека учнів і працівників;
  • доступ дітей до освіти;
  • стабільна робота закладів.

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Хто визначає структуру і формат навчання

У міністерстві нагадали, що школи України "мають академічну й організаційну автономію".

Отже, саме вони можуть - самостійно - визначати (з урахуванням безпекової ситуації):

  • структуру навчального року;
  • тривалість навчального тижня;
  • тривалість навчального дня;
  • розклад занять і перерв;
  • форми організації освітнього процесу.

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Як школам підготуватись до тривалих тривог

Для організації та забезпечення безперервного навчання під час тривалих повітряних тривог українським школам рекомендують:

  • перевірити доступ учнів до цифрових платформ (зокрема "Мрії", Google Classroom, Moodle або Microsoft Teams);
  • підготувати друковані навчальні матеріали (на випадок відсутності електроенергії чи інтернету);
  • передбачити асинхронний формат навчання;
  • за потреби - розглянути шестиденний навчальний тиждень або навчання у дві зміни;
  • облаштувати укриття обладнанням і технічними засобами, необхідними для проведення занять.

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Чи можна навчатись в укритті й скорочувати уроки

У МОН повідомили, що під час тривалих повітряних тривог навчання учнів у школах "може продовжуватися в належно облаштованих укриттях".

Крім того, тривалість уроків (залежно від їхньої місткості) може бути скорочена до 30 або 40 хвилин.

"Щоб організувати ротацію класів і забезпечити доступ до очного навчання більшій кількості учнів, зокрема, у дві зміни", - пояснили в міністерстві.

Зазначається також, що під час організації очного навчання в укриттях пріоритет рекомендовано надавати учням 1-4 класів.

"За наявності місць можна запроваджувати ротацію для інших класів, насамперед 5, 9 та 10", - додали в МОН.

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Що робити у випадку відключень електроенергії

Рекомендації МОН для українських шкіл на випадок відключення електроенергії передбачають п'ять рівнів реагування - залежно від тривалості знеструмлення:

  • зелений рівень - до 2 годин - школа продовжує роботу з локальними обмеженнями;
  • жовтий рівень - від 2 до 6 годин - запроваджуються скорочені уроки та забезпечується живлення критично важливих систем;
  • помаранчевий рівень - від 6 до 24 годин - очно працюють енергонезалежні заклади, інші переходять на дистанційний або асинхронний формат;
  • червоний рівень - від 24 до 72 годин - навчання організовують на базі освітніх хабів та енергостійких закладів;
  • критичний рівень - понад 72 години - засновник затверджує тимчасову мережу освітніх хабів, а громада організовує закріплення учнів за ними або за школами, які продовжують працювати.

У міністерстві додали, що за "критичного" знеструмлення - для учнів забезпечують також консультації.

"Заклади, які не можуть створити належні умови для навчання через відключення електроенергії, відновлюють роботу лише після усунення відповідних перешкод", - пояснили українцям.

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Для яких класів очне навчання - в пріоритеті

За даними МОН, під час тривалих відключень електроенергії пріоритет для очного навчання рекомендовано надавати учням:

  • початкової школи;
  • 5, 9 та 11 класів.

Уточнюється, що для інших учнів можуть діяти:

  • змінні графіки;
  • асинхронне навчання;
  • короткі консультації.

"Заклади освіти мають вести облік дітей, які втратили доступ до навчання, та вживати заходів для його відновлення", - наголосили в міністерстві.

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Які запаси необхідно підготувати кожній школі

Для забезпечення безперервного навчання, школи України повинні сформувати достатні запаси:

  • питної води;
  • технічної води;
  • харчових продуктів;
  • пального для генераторів або інших резервних джерел живлення.

Так, запас питної й технічної води повинен бути розрахований щонайменше на 48 годин безпечного перебування в закладі освіти учнів і працівників.

Запас харчових продуктів (зокрема тривалого зберігання), також має бути розрахований щонайменше на 48 годин.

"Під час тривалих повітряних тривог школи повинні передбачити безпечну доставку або видачу їжі в укриттях", - зауважили в МОН.

Повідомляється, що за відсутності можливості приготувати гарячі страви "можна тимчасово використовувати заздалегідь сформовані набори продуктів тривалого зберігання, які відповідають санітарним нормам".

"Закладам з автономними котельнями рекомендовано забезпечити генератори або інші резервні джерела живлення", - додали в міністерстві.

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Як школам уникнути непорозумінь з батьками учнів

Ще один важливий аспект підготовки, на якому наголошує МОН, це комунікація та психологічна підтримка.

Так, кожній школі рекомендовано визначити єдиний канал зв'язку з учнями, батьками та працівниками.

"Це може бути месенджер, електронний щоденник або навчальна платформа", - пояснили в міністерстві.

За відсутності мобільного зв'язку - актуальну інформацію можна розміщувати на стендах біля входу до школи.

Крім того, керівники закладів мають завчасно обговорити з педагогами, учнями та батьками порядок дій у різних кризових ситуаціях.

Уточнюється, що запропоновані алгоритми слід адаптувати до:

  • умов конкретної школи;
  • можливостей громади;
  • актуальної безпекової ситуації.

"Окрему увагу рекомендовано приділяти психологічній підтримці учнів і працівників, які навчаються та працюють в умовах тривалого стресу й невизначеності", - підсумували в МОН.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що формат навчання в школах під час війни і постійних тривог залежить від багатьох факторів. Тож у МОН пояснили, як організувати освітній процес з урахуванням всіх імовірних сценаріїв.

Крім того, ми пояснювали, які зміни несе школярам цей навчальний рік в цілому.

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