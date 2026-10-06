Керування дронами та такмед у школах: як зміниться курс "Захист України" у 2027 році

З 1 вересня 2027 року оновлений курс "Захист України" має охопити учнів усіх шкіл України. Старшокласники також зможуть поглиблено вивчати окремі напрямки, зокрема керування дронами, інженерію та кібербезпеку.

Що змінять на уроках "Захисту України"

Оновлення предмета передбачає не лише теоретичну підготовку, а й практичні навички. Зокрема, школярі вже зараз у межах навчання в осередках "Захисту України" відпрацьовують тактичну медицину, стрілецьку підготовку та пілотування FPV-дронів.

Надалі для учнів старших класів передбачать можливість поглиблено обирати окремі напрямки. Серед них - керування дронами, інженерія та кібербезпека.

Скільки в Україні осередків "Захисту України"

Наразі в Україні працює 1 027 осередків "Захисту України". Це спеціально обладнані навчальні простори, якими користуються учні кількох закладів освіти. За даними МОН, у таких осередках навчаються близько 80% старшокласників.

На створення та оснащення осередків за час реформи спрямували 2,1 млрд гривень. Ще понад 100 млн гривень витратили на професійний розвиток учителів.

Що зараз вивчають школярі

Про розвиток курсу свідчать результати другого Всеукраїнського форуму "Захист України - 2026", який 23-27 вересня провели на Закарпатті. У ньому протягом п'яти днів брали участь старшокласники з різних регіонів України та вчителі.

Форум завершився змаганням між осередками, у якому взяли участь 19 команд. Учасники проходили навчально-практичний квест, де мали виконати завдання з тактичної медицини, стрілецької підготовки з різних положень, пілотування FPV-дронів класу Tiny Whoop, а також подолати смугу перешкод.

Команди самостійно визначали послідовність виконання завдань, розподіляли ролі та координували свої дії в умовах обмеженого часу.

Перші змагання між осередками провели у 2025 році. Для розвитку цього формату МОН розробило проєкт правил, який визначає єдині підходи до участі, оцінювання та нагородження. Документ передбачає три етапи змагань і вже пройшов громадське обговорення.

Коли оновлений курс запрацює для всіх школярів

Очікується, що з 1 вересня 2027 року оновлений курс "Захист України" охопить учнів усіх шкіл країни.

Координацію та організаційно-методичний супровід другого Всеукраїнського форуму забезпечив Національний центр "Мала академія наук України". До практичної програми та змагань також долучилися 1-й корпус Національної гвардії України "Азов", 12-та бригада спеціального призначення "Азов", Академія SkyFall, "ІБІС" та L7 Simulators.