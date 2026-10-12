Как могут работать школы Киева во время отключений света и воды: объяснение КГГА

На фоне регулярных вражеских атак школы вынуждены приспосабливаться не только к длительным тревогам, но и к их последствиям. Поэтому родителям в Киеве разъяснили, как могут учиться дети во время отключений света и даже воды.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Вопрос об организации обучения в школах Киева при длительных отключениях электроэнергии, перебоях с водоснабжением и других вызовах, вызванных войной, разъяснил Департамент образования и науки КГГА.
Так, в целом формат работы каждого заведения будет зависеть:
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При отключении света - при наличии технических возможностей - учебные заведения будут использовать альтернативные источники питания и освещения:
"Если освещения недостаточно для выполнения письменных задач, учителя могут проводить уроки в устном формате до восстановления необходимых условий", - уточнили в КГГА.
Если же школа не может обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учеников переводят на дистанционное обучение (до восстановления необходимых условий).
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В Департаменте образования и науки напомнили, что работа учреждения в очном формате возможна только при соблюдении санитарных требований.
То есть если из-за отсутствия воды обеспечить их невозможно:
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При благоприятных условиях безопасности - уроки продолжаются в помещениях школы.
В случае воздушной тревоги - ученики вместе с педагогами переходят в определенные помещения в укрытии.
Следовательно, в целом формат обучения может меняться в зависимости от:
"Главный принцип остается неизменным: образовательный процесс продолжается настолько, насколько это позволяют условия в конкретном заведении", - подчеркнули в КГГА.
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В Департаменте образования и науки сообщили, что столица продолжает использовать так называемый механизм "образовательной миграции".
Речь идет об организации обучения в свободных помещениях других учебных заведений:
"Если они отвечают необходимым условиям", - объяснили гражданам.
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По данным КГГА, в дистанционном формате могут учиться все дети:
"При необходимости ученики подключаются к онлайн-занятиям со специально обустроенных рабочих мест в школьных укрытиях", - рассказали украинцам.
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Еще одна ситуация, в которой школьники могут переходить на онлайн, касается преподавателей.
Так, если учитель "из-за военных обстоятельств" не может безопасно добраться до учебного заведения, он:
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Тем временем все заведение может временно перейти на дистанционный формат в случае:
В КГГА отметили, что такие изменения могут вводить "до улучшения ситуации".
"О таких изменениях родителей будет информировать администрация школы через определенные каналы коммуникации", - сообщили гражданам.
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"Если во время дистанционного урока объявляют воздушную тревогу, занятие приостанавливается, чтобы учитель и ученики могли перейти в безопасное место", - рассказали украинцам.
После того как педагог и ученики перейдут в безопасное место:
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В завершение в КГГА рекомендовали всем родителям:
"В начале занятия учитель фиксирует присутствие учеников, а если ребенок не присоединился к уроку, родители получают соответствующее уведомление", - объяснили в Департаменте образования и науки.
Напомним, ранее Министерство образования и науки подготовило для школ четкие рекомендации, которые помогут обеспечить непрерывное обучение в условиях не только длительных тревог, но и отключений света.
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