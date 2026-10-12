Как могут работать школы Киева во время отключений света и воды: объяснение КГГА

От чего может зависеть формат обучения

Вопрос об организации обучения в школах Киева при длительных отключениях электроэнергии, перебоях с водоснабжением и других вызовах, вызванных войной, разъяснил Департамент образования и науки КГГА.

Так, в целом формат работы каждого заведения будет зависеть:

от ситуации с безопасностью;

от технических возможностей;

от возможности обеспечить надлежащие условия для детей и работников.

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Что будет, если в школе нет электроэнергии

При отключении света - при наличии технических возможностей - учебные заведения будут использовать альтернативные источники питания и освещения:

генераторы;

инверторы;

зарядные станции.

"Если освещения недостаточно для выполнения письменных задач, учителя могут проводить уроки в устном формате до восстановления необходимых условий", - уточнили в КГГА.

Если же школа не может обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учеников переводят на дистанционное обучение (до восстановления необходимых условий).

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Что будет, если в школе нет водоснабжения

В Департаменте образования и науки напомнили, что работа учреждения в очном формате возможна только при соблюдении санитарных требований.

То есть если из-за отсутствия воды обеспечить их невозможно:

очное обучение прекращается;

образовательный процесс организуют дистанционно (до момента улучшения ситуации).

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Как могут организовывать очное обучение школьников

При благоприятных условиях безопасности - уроки продолжаются в помещениях школы.

В случае воздушной тревоги - ученики вместе с педагогами переходят в определенные помещения в укрытии.

Следовательно, в целом формат обучения может меняться в зависимости от:

ситуации с безопасностью;

последствий обстрелов;

наличия электроэнергии, воды и тепла;

возможности обеспечить безопасное пребывание детей в школе.

"Главный принцип остается неизменным: образовательный процесс продолжается настолько, насколько это позволяют условия в конкретном заведении", - подчеркнули в КГГА.

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Как работает механизм "образовательной миграции"

В Департаменте образования и науки сообщили, что столица продолжает использовать так называемый механизм "образовательной миграции".

Речь идет об организации обучения в свободных помещениях других учебных заведений:

как школ;

так и детских садов.

"Если они отвечают необходимым условиям", - объяснили гражданам.

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Могут ли учиться дистанционно те, кто выехал из Киева

По данным КГГА, в дистанционном формате могут учиться все дети:

и те, которые находятся в Киеве;

и те, кто временно выехал за пределы столицы.

"При необходимости ученики подключаются к онлайн-занятиям со специально обустроенных рабочих мест в школьных укрытиях", - рассказали украинцам.

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Когда еще школьники могут переходить на онлайн-уроки

Еще одна ситуация, в которой школьники могут переходить на онлайн, касается преподавателей.

Так, если учитель "из-за военных обстоятельств" не может безопасно добраться до учебного заведения, он:

согласовывает этот вопрос с администрацией школы;

проводит дистанционные онлайн-уроки из безопасного места.

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Тем временем все заведение может временно перейти на дистанционный формат в случае:

повреждения школы;

длительного обесточивания;

перебоев с водоснабжением;

другой чрезвычайной ситуации, вызванной войной.

В КГГА отметили, что такие изменения могут вводить "до улучшения ситуации".

"О таких изменениях родителей будет информировать администрация школы через определенные каналы коммуникации", - сообщили гражданам.

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Останавливается ли дистанционный урок во время тревоги

"Если во время дистанционного урока объявляют воздушную тревогу, занятие приостанавливается, чтобы учитель и ученики могли перейти в безопасное место", - рассказали украинцам.

После того как педагог и ученики перейдут в безопасное место:

либо продолжается прерванный онлайн-урок;

либо начинается следующий (по расписанию, в онлайн-режиме).

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Что рекомендуют делать всем родителям школьников

В завершение в КГГА рекомендовали всем родителям:

проверять электронный дневник школьника;

следить за сообщениями школы о формате обучения;

мониторить изменения в расписании;

следить за присутствием ребенка на уроках.

"В начале занятия учитель фиксирует присутствие учеников, а если ребенок не присоединился к уроку, родители получают соответствующее уведомление", - объяснили в Департаменте образования и науки.