Батькам спростили подачу заявок: як оформити українознавчий компонент з-за кордону

Міністерство освіти і науки України (МОН) з 1 вересня запустило новий сервіс для подання заявок на українознавчий компонент. Це значно спрощує процес для батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН .

У відомстві зазначають, що тепер батьки українських школярів, які навчаються за кордоном, можуть оформити заявку онлайн в особистому кабінеті на платформі ukrainian.studies.mon.gov.ua.

Як працює система

Заявка створюється та відслідковується в особистому кабінеті. Батьки можуть бачити статус розгляду, а всі повідомлення й зміни від школи відображаються безпосередньо там. Обробка даних здійснюється автоматизовано через комплекс АІКОМ, що пришвидшує процес і мінімізує помилки.

Щоб подати заявку, потрібно:

авторизуватися через id.gov.ua;

створити профіль дитини та обрати школу й клас;

оформити заявку;

дочекатися відповіді від школи протягом 5 робочих днів.

Що таке українознавчий компонент

Це скорочена освітня програма для українських школярів за кордоном, яка дозволяє:

зменшити навчальне навантаження;

продовжувати здобувати українську освіту дистанційно;

паралельно навчатися у місцевій школі.

До програми входять українська мова та література, історія та географія України, основи правознавства і предмет "Захист України". Інші дисципліни, які учні проходять за кордоном, перезараховуються відповідно до шкали оцінювання, розробленої МОН.

Учні 9-11 класів також можуть отримати додаткові години для консультацій та підготовки до ДПА й НМТ.