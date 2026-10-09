МОН запроваджує кар’єрних радників у школах: як вони працюватимуть

У школах, де навчаються учні 7-12 класів, працюватимуть один або два кар’єрні радники. Вони допомагатимуть школярам визначатися з майбутньою професією та освітньою траєкторією.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа .

Детальну інформацію про строки й процедуру реєстрації, склад тренерів і перелік установ, на базі яких проводитимуть підвищення кваліфікації, міністерство обіцяє надіслати додатково.

МОН планує організувати навчання майбутніх кар’єрних радників окремо для роботи з учнями базової та старшої школи.

Залежно від кількості учнів, структури закладу та навантаження школи зможуть залучати додаткових працівників. Також передбачено формування кадрового резерву.

Отже, у закладах, де навчаються діти обох вікових категорій, працюватимуть щонайменше двоє кар’єрних радників - по одному на кожен освітній рівень.

Щонайменше один педагогічний працівник має консультувати учнів 7-9 класів, а ще один - учнів 10-12 класів.

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Раніше ми писали про те, що МОН надало рекомендації школам щодо того, як забезпечити безперервне навчання учнів в умовах не лише тривалих тривог, але і потенційних відключень світла.