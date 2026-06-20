Вода й аптечка обов'язкові? Що точно має бути в укриттях під час тривог
Безпека в укритті - не лише про міцні стіни та достатній простір. Насправді до таких приміщень існує цілий ряд вимог, про що дехто може забувати.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрій Крейтор.
Головне:
- Базовий набір: кожне укриття в Україні повинно мати вентиляцію, освітлення, місця для сидіння (або лежання), санвузли, вогнегасники та аптечки.
- Нові правила: з 1 січня 2026 року до укриттів у закладах освіти діють оновлені (більш жорсткі) вимоги, які стосуються навіть освітлення, мікроклімату та контролю якості повітря.
- Запаси води: виходячи зі "шкільних" правил, на одну особу в укритті повинно бути не менше 5 літрів води.
- Відповідальність: за наявністю всього необхідного в комунальних укриттях повинні стежити балансоутримувачі або органи місцевого самоврядування (згідно з відповідною постановою КМУ).
Що в кожному укритті має бути обо обов'язково
В обов'язкому порядку, за словами експерта, укриття в Україні мають бути забезпечені:
- вентиляцією;
- освітленням;
- місцями для сидіння або лежання (залежно від типу споруди);
- санітарними вузлами або умовами для їх облаштування;
- запасами питної води;
- первинними засобами пожежогасіння;
- аптечками та медичним майном відповідно до встановлених норм.
Хто відповідає за наявність всього необхідного
Крейтор нагадав, що в цілому за утримання та готовність укриттів відповідають їхні балансоутримувачі.
Це можуть бути власники приміщень, або ж ті люди, які ними керують.
Такі норми визначені постановою Кабінету міністрів України №138.
"Для комунальних укриттів таку відповідальність несуть органи місцевого самоврядування або визначені ними комунальні підприємства", - пояснив заступник голови Держпродспоживслужби.
Якими є нині вимоги до укриттів у школах
Здоров'я дітей в укриттях закладів освіти, за словами Крейтора, захищають нові, більш жорсткі правила, встановлені з 1 січня 2026 року.
Вони навіть містять певні вимоги щодо мікроклімату приміщень:
- температура повітря - від 17°С до 21°С;
- вологість - у межах 40-60%.
Щоб юні українці почувалися добре, у приміщеннях повинні обов'язково контролювати рівень чадного та вуглекислого газів.
"Якщо в укритті проводяться навчальні заняття, рівень освітлення на робочих місцях має бути не менше 400 люксів (одиниця яскравості)", - повідомив Крейтор.
Окремі вимоги стосуються якості повітря.
"Після проведення ремонтів або встановлення нових меблів обов'язково проводяться відповідні дослідження, а також вимірюється рівень радону", - пояснив спеціаліст.
Нові вимоги до укриттів у закладах освіти (інфографіка: РБК-Україна)
Крім того, в укриттях повинні бути:
- достатні запаси питної води (у розрахунку не менше 5 літрів на одну особу);
- справні санітарні вузли;
- мило, антисептики та інші засоби гігієни.
Правилами передбачені також:
- щоденне вологе прибирання приміщень;
- належна робота вентиляції;
- безпечне розміщення резервних джерел живлення.
Нагадаємо, раніше у ДСНС розповіли про надійність укриттів в Україні (чи працює так зване "правило двох стін") та повідомили, як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.
Крім того, українцям пояснили, чого ні в якому разі не можна робити після повітряної тривоги.
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