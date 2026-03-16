Реформа для старшокласників: які зміни чекають з вересня учнів ще 150 ліцеїв України
Міністерство освіти й науки визначило 150 ліцеїв у різних областях України, які з 1 вересня 2026 року долучаться до пілоту реформи старшої профільної школи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН України.
Головне:
- Розширення змін: МОН затвердило перелік зі 150 ліцеїв, які візьмуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи.
- Терміни: навчання по-новому для деяких учнів 10-12 класів розпочнеться вже з 1 вересня 2026 року.
- Суть пілоту: школярі отримають можливість обирати напрям навчання самостійно.
- Допомога підліткам: у "пілотних" ліцеях запровадять посаду кар'єрного освітнього радника.
- Фінансування: на оновлення кабінетів та обладнання уряд виділив 1,2 млрд гривень.
Які заклади освіти увійшли до переліку МОН
Українцям розповіли, що Міністерство освіти й науки затвердило перелік зі 150 ліцеїв, які візьмуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи з 1 вересня 2026 року.
До нього увійшли заклади освіти з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Криму.
Зазначається, що серед учасників пілоту представлено різні типи закладів:
- міські та сільські ліцеї;
- заклади з очною, змішаною та дистанційною формами навчання;
- заклади з різною кількістю учнів на паралелі (від 46 і до понад 250);
- єдині заклади на громаду;
- заклади з пансіоном.
"До пілотування долучилися майбутні ліцеї з гірських і прифронтових громад, а також заклади з навчанням мовами національних меншин", - уточнили в МОН.
Із повним переліком цих закладів можна ознайомитися за відповідним посиланням.
Що зміниться для учнів і вчителів цих ліцеїв
У міністерстві повідомили, що для того, аби "стати пілотними", заклади освіти:
- подавали заявки;
- збирали згоди батьків учнів на участь у пілотуванні;
- проходили відбір комісії при МОН.
Наголошується, що учасники пілоту одними з перших в Україні нададуть учням можливість обирати напрям навчання:
- який їм цікавий;
- який відповідає бажаній майбутній професії.
Також у цих закладах освіти будуть впроваджуватись нові програми:
- для обов'язкових предметів;
- для вибіркових предметів та курсів.
Крім того, участь у пілотуванні передбачає посилення профорієнтації.
У таких закладах буде запроваджена посада кар'єрного освітнього радника, який допомагатиме учням визначатися:
- з профілем навчання;
- із вибірковими предметами;
- із планами на майбутнє.
Як зміниться оснащення пілотних ліцеїв
Згідно з інформацією МОН, у 2026 році уряд виділив 1,2 млрд гривень субвенції на оснащення пілотних ліцеїв.
Ці кошти спрямують на створення:
- сучасних навчальних кабінетів;
- лабораторій.
А для тих ліцеїв, де навчання відбувається дистанційно - на закупівлю:
- комп'ютерів;
- мультимедійного обладнання;
- цифрових навчальних матеріалів.
Коли стартував перший етап пілотування реформи
Насамкінець українцям нагадали, що перший етап пілотування реформи старшої школи розпочався з 1 вересня 2025 року.
Модель вибору учнями профілів і предметів уже впроваджують:
- у 30 ліцеях;
- з 19 областей України.
Уточнюється, що старша профільна школа є третім етапом реформи НУШ.
Вона передбачає запровадження трирічної старшої школи (10-12 класи), де учні зможуть поглиблено вивчати предмети відповідно до освітніх і професійних планів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН затвердило нову програму для старшої школи.
Крім того, ми пояснювали, як навчаються українські школярі зараз.
Читайте також, коли 12-річне навчання запрацює в усіх школах України.