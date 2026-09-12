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"Гроші ходять за вчителем" розширили: хто тепер може отримати 1500 гривень і коли дедлайн

10:54 12.09.2026 Сб
4 хв
Термін реєстрації продовжлили, але часу краще не гаяти
aimg Ірина Костенко
"Гроші ходять за вчителем" розширили: хто тепер може отримати 1500 гривень і коли дедлайн Гроші на навчання можуть отримати більше вчителів (фото ілюстративне: Getty Images)
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Долучитись до пілотного проєкту "Гроші ходять за вчителем" можуть нові категорії педагогів. Додались також окремі напрями підвищення кваліфікації та професійного розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Що таке "Гроші ходять за вчителем"

Українцям нагадали, що "Гроші ходять за вчителем" - це новий механізм фінансування професійного розвитку педагогів.

Він є одним з інструментів підтримки вчительства в межах впровадження Нової української школи (НУШ), адже:

  • реформа - визначає нові підходи до навчання;
  • держава - має забезпечити педагогам можливості опанувати їх і застосовувати у своєму класі.

"У межах пілоту "Гроші ходять за вчителем" понад 38 тисяч педагогічних працівників уже отримали кошти на підвищення кваліфікації", - уточнили в МОН.

Як працює механізм фінансування

Ініціатива "Гроші ходять за вчителем" передбачає, що:

  • держава - нараховує учаснику пілоту 1 500 гривень (на віртуальний рахунок);
  • педагог - самостійно обирає програму та суб'єкта підвищення кваліфікації на платформі "Вектор" (відповідно до власних професійних потреб).
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У МОН наголосили, що механізм "Гроші ходять за вчителем" змінює сам підхід до професійного розвитку.

Йдеться про те, що замість однакового набору навчань для всіх, педагог отримує можливість самостійно:

  • визначати, яких знань і навичок потребує саме зараз;
  • обирати відповідну програму.

Чим важлива платформа "Вектор"

Станом на початок вересня 2026 року на національній платформі професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників "Вектор" було зареєстровано вже понад 153 тисячі користувачів.

&quot;Гроші ходять за вчителем&quot; розширили: хто тепер може отримати 1500 гривень і коли дедлайнПлатформа "Вектор" (скриншот: vector.uied.gov.ua)

Вона дозволяє:

  • педагогам - обирати, що вивчати, та самостійно оплачувати курси (з віртуального рахунку);
  • суб'єктам підвищення кваліфікації - розміщувати програми та курси.

У МОН зауважили, що практичний путівник з роботи на платформі "Вектор" можна знайти онлайн - за відповідним посиланням.

Як розширили механізм фінансування

Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, з вересня 2026 року самостійно обирати програми підвищення кваліфікації на платформі "Вектор" у межах пілотування політики "Гроші ходять за вчителем" зможуть ще більше педагогів.

Відтепер до механізму фінансування можуть долучитися нові категорії:

  • педагоги 5-6 класів НУШ;
  • соціальні педагоги;
  • педагогічні працівники спеціалізованих закладів освіти (мистецьких, спортивних, військових і наукових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою та інших визначених категорій закладів);
  • українські вчителі, які працюють в освітніх осередках за кордоном (суботніх і недільних школах в інших країнах).

&quot;Гроші ходять за вчителем&quot; розширили: хто тепер може отримати 1500 гривень і коли дедлайнМеханізм "Гроші ходять за вчителем" суттєво розширили (інфографіка: mon.gov.ua)

Чим важливі запроваджені зміни

У МОН нагадали, що саме на початок повномасштабної війни припав один із ключових етапів упровадження реформи в базовій школі: у 2022 році за новим Державним стандартом почали навчатися п'яті класи.

"Учителям довелося одночасно опановувати нові підходи НУШ та працювати в умовах війни, дистанційного й змішаного навчання, вимушених переміщень та освітніх втрат", - зауважили у міністерстві.

Отже, розширення пілоту - це можливість:

  • додатково підтримати педагогів, які впроваджували зміни в складних умовах;
  • дати їм більше інструментів для роботи з учнями.

Зміни торкнулись і громадян України, які викладають у суб'єктах освітньої діяльності за межами країни, де діти вивчають навчальні предмети або інтегровані курси українознавчого компонента.

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"Таких верифікованих осередків нині 120+", - уточнили в МОН.

Зазначається, що це - наступний логічний крок державної політики щодо української освіти за кордоном.

Адже раніше Україна вже:

  • створила механізм визнання результатів навчання, здобутих дітьми в освітніх осередках за кордоном;
  • зробила кроки для визнання професійної діяльності педагогів, які там працюють.

"Тепер вони отримують можливість долучитися і до нового механізму підтримки професійного розвитку", - констатували в МОН.

Повідомляється, що для таких педагогів у межах пілоту передбачено окремий напрям підвищення кваліфікації - організація освітнього процесу в освітніх осередках за кордоном, які забезпечують вивчення українознавчого компонента.

Для соціальних педагогів також передбачено окремий напрям професійного розвитку - "соціально-педагогічний супровід та механізми захисту прав дитини".

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Як продовжили реєстрацію для участі в пілоті

Насамкінець у МОН розповіли, що інша важлива зміна в межах механізму фінансування "Гроші ходять за вчителем" - продовження терміну реєстрації для участі в пілоті.

Зробити це можна до кінця жовтня 2026 року.

"Відповідне рішення ухвалив уряд... Зміни до Порядку передбачають продовження попередньо визначеного терміну із серпня до жовтня", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вирішили змінити зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 вересня.

Крім того, ми пояснювали, як можуть змінити правила НМТ у 2027 році та що точно має бути в укриттях під час тривог.

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