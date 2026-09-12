"Гроші ходять за вчителем" розширили: хто тепер може отримати 1500 гривень і коли дедлайн
Долучитись до пілотного проєкту "Гроші ходять за вчителем" можуть нові категорії педагогів. Додались також окремі напрями підвищення кваліфікації та професійного розвитку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Що таке "Гроші ходять за вчителем"
Українцям нагадали, що "Гроші ходять за вчителем" - це новий механізм фінансування професійного розвитку педагогів.
Він є одним з інструментів підтримки вчительства в межах впровадження Нової української школи (НУШ), адже:
- реформа - визначає нові підходи до навчання;
- держава - має забезпечити педагогам можливості опанувати їх і застосовувати у своєму класі.
"У межах пілоту "Гроші ходять за вчителем" понад 38 тисяч педагогічних працівників уже отримали кошти на підвищення кваліфікації", - уточнили в МОН.
Як працює механізм фінансування
Ініціатива "Гроші ходять за вчителем" передбачає, що:
- держава - нараховує учаснику пілоту 1 500 гривень (на віртуальний рахунок);
- педагог - самостійно обирає програму та суб'єкта підвищення кваліфікації на платформі "Вектор" (відповідно до власних професійних потреб).
У МОН наголосили, що механізм "Гроші ходять за вчителем" змінює сам підхід до професійного розвитку.
Йдеться про те, що замість однакового набору навчань для всіх, педагог отримує можливість самостійно:
- визначати, яких знань і навичок потребує саме зараз;
- обирати відповідну програму.
Чим важлива платформа "Вектор"
Станом на початок вересня 2026 року на національній платформі професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників "Вектор" було зареєстровано вже понад 153 тисячі користувачів.
Платформа "Вектор" (скриншот: vector.uied.gov.ua)
Вона дозволяє:
- педагогам - обирати, що вивчати, та самостійно оплачувати курси (з віртуального рахунку);
- суб'єктам підвищення кваліфікації - розміщувати програми та курси.
У МОН зауважили, що практичний путівник з роботи на платформі "Вектор" можна знайти онлайн - за відповідним посиланням.
Як розширили механізм фінансування
Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, з вересня 2026 року самостійно обирати програми підвищення кваліфікації на платформі "Вектор" у межах пілотування політики "Гроші ходять за вчителем" зможуть ще більше педагогів.
Відтепер до механізму фінансування можуть долучитися нові категорії:
- педагоги 5-6 класів НУШ;
- соціальні педагоги;
- педагогічні працівники спеціалізованих закладів освіти (мистецьких, спортивних, військових і наукових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою та інших визначених категорій закладів);
- українські вчителі, які працюють в освітніх осередках за кордоном (суботніх і недільних школах в інших країнах).
Механізм "Гроші ходять за вчителем" суттєво розширили (інфографіка: mon.gov.ua)
Чим важливі запроваджені зміни
У МОН нагадали, що саме на початок повномасштабної війни припав один із ключових етапів упровадження реформи в базовій школі: у 2022 році за новим Державним стандартом почали навчатися п'яті класи.
"Учителям довелося одночасно опановувати нові підходи НУШ та працювати в умовах війни, дистанційного й змішаного навчання, вимушених переміщень та освітніх втрат", - зауважили у міністерстві.
Отже, розширення пілоту - це можливість:
- додатково підтримати педагогів, які впроваджували зміни в складних умовах;
- дати їм більше інструментів для роботи з учнями.
Зміни торкнулись і громадян України, які викладають у суб'єктах освітньої діяльності за межами країни, де діти вивчають навчальні предмети або інтегровані курси українознавчого компонента.
"Таких верифікованих осередків нині 120+", - уточнили в МОН.
Зазначається, що це - наступний логічний крок державної політики щодо української освіти за кордоном.
Адже раніше Україна вже:
- створила механізм визнання результатів навчання, здобутих дітьми в освітніх осередках за кордоном;
- зробила кроки для визнання професійної діяльності педагогів, які там працюють.
"Тепер вони отримують можливість долучитися і до нового механізму підтримки професійного розвитку", - констатували в МОН.
Повідомляється, що для таких педагогів у межах пілоту передбачено окремий напрям підвищення кваліфікації - організація освітнього процесу в освітніх осередках за кордоном, які забезпечують вивчення українознавчого компонента.
Для соціальних педагогів також передбачено окремий напрям професійного розвитку - "соціально-педагогічний супровід та механізми захисту прав дитини".
Як продовжили реєстрацію для участі в пілоті
Насамкінець у МОН розповіли, що інша важлива зміна в межах механізму фінансування "Гроші ходять за вчителем" - продовження терміну реєстрації для участі в пілоті.
Зробити це можна до кінця жовтня 2026 року.
"Відповідне рішення ухвалив уряд... Зміни до Порядку передбачають продовження попередньо визначеного терміну із серпня до жовтня", - підсумували в міністерстві.
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