Харчування дітей в школах України: як батьки оцінюють меню та якість їжі

В Україні триває опитування щодо якості організації шкільного харчування. Проміжні результати показали, що умови в їдальнях влаштовують більшість батьків, проте окремі моменти дорослим хотілось би змінити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Про яке опитування йдеться

У МОН нагадали, що в Україні триває опитування батьків щодо якості організації шкільного харчування.

Його, на виконання доручення прем'єр-міністра, проводить Державна служба якості освіти (ДСЯО).

"Харчування в кожній школі має бути якісним", - наголосив міністр освіти й науки Андрій Бутенко на саміті міських голів у межах засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України (присвяченого шкільному харчуванню).

Там же посадовець представив і проміжні результати опитування.

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Що в організації харчування оцінили позитивно

За даними МОН, станом на 25 вересня було проаналізовано 7 873 анкети батьків дітей, які навчаються очно.

Виходячи з проміжних результатів опитування, позитивно батьки українських школярів оцінили:

умови в їдальнях - 89,9%;

розмір порцій - 86,8%;

організацію прийому їжі - 86,8%;

якість страв - 84,7%;

різноманітність меню - 84,5%;

смак - 83,6%;

температуру страв - 79%.

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Які питання турбують батьків найбільше

Заступниця міністра Анастасія Софієнко повідомила, що для урядовців важливо "спиратися на дані та зворотний зв'язок від родин", щоб розуміти - "що вже працює добре, а де потрібні зміни".

Вона зауважила, що "опитування показує конкретні питання, які турбують батьків":

40,3% - хотіли б бачити більш різноманітне меню;

36,1% - покращення смаку страв;

23,4% - покращення їхньої якості;

19,8% - покращення їхньої температури.

"Окремо бачимо, що 18,7% батьків не знають, як організоване харчування дитини під час перебування в укритті", - поділилась Софієнко.

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Як залишити відгук щодо шкільного харчування

Тим із громадян, які мають зауваження щодо харчування їхніх дітей у школі, радять звернутись до територіального управління Державної служби якості освіти (у своєму регіоні).

Відповідні контакти доступні на сайті МОН за посиланням.

"Разом із ДСЯО, Держпродспоживслужбою та громадами працюємо над тим, щоб реагувати на ці сигнали та покращувати організацію харчування там, де батьки бачать проблеми", - підсумувала Софієнко.