ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Як можуть працювати школи Києва під час відключень світла й води: пояснення КМДА

13:54 12.10.2026 Пн
5 хв
aimg Ірина Костенко
Як можуть працювати школи Києва під час відключень світла й води: пояснення КМДА Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На тлі регулярних ворожих атак школи змушені пристосовуватись не лише до тривалих тривог, а й до їхніх наслідків. Тож батькам у Києві роз'яснили, як можуть навчатись діти під час відключень світла та навіть води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Від чого може залежати формат навчання

Питання щодо організації навчання у школах Києва за тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням та інших викликів, спричинених війною, роз'яснив Департамент освіти й науки КМДА.

Так, в цілому формат роботи кожного закладу буде залежати:

  • від безпекової ситуації;
  • від технічних можливостей;
  • від спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників.

Читайте також: Вода й аптечка обов'язкові? Що точно має бути в укриттях під час тривог

Що буде, якщо в школі немає електроенергії

Під час відключень світла - за наявності технічних можливостей - заклади освіти будуть використовувати альтернативні джерела живлення та освітлення:

  • генератори;
  • інвертори;
  • зарядні станції.

"Якщо освітлення недостатньо для виконання письмових завдань, учителі можуть проводити уроки в усному форматі до відновлення необхідних умов", - уточнили в КМДА.

Якщо ж школа не може забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводять на дистанційне навчання (до відновлення необхідних умов).

Читайте також: Керування дронами і такмед у школах: як зміниться курс "Захист України" у 2027 році

Що буде, якщо в школі немає водопостачання

У Департаменті освіти й науки нагадали, що робота закладу в очному форматі можлива лише за умови дотримання санітарних вимог.

Тобто якщо через відсутність води забезпечити їх неможливо:

  • очне навчання припиняється;
  • освітній процес організовують дистанційно (до моменту покращення ситуації).

Читайте також: МОН запроваджує нові свідоцтва досягнень для 5-9 класів: що зміниться для школярів

Як можуть організовувати очне навчання школярів

За сприятливих безпекових умов - уроки тривають у приміщеннях школи.

У разі повітряної тривоги - учні разом із педагогами переходять до визначених приміщень в укритті.

Отже, в цілому формат навчання може змінюватися залежно від:

  • безпекової ситуації;
  • наслідків обстрілів;
  • наявності електроенергії, води й тепла;
  • можливості забезпечити безпечне перебування дітей у школі.

"Головний принцип лишається незмінним: освітній процес продовжується настільки, наскільки це дозволяють умови в конкретному закладі", - наголосили у КМДА.

Читайте також: Реформа для старшокласників: які зміни чекають з вересня учнів ще 150 ліцеїв України

Як працює механізм "освітньої міграції"

У Департаменті освіти й науки повідомили також, що столиця продовжує використовувати так званий механізм "освітньої міграції".

Йдеться про організацію навчання у вільних приміщеннях інших закладів освіти:

  • як шкіл;
  • так і дитячих садків.

"Якщо вони відповідають необхідним умовам", - пояснили громадянам.

Читайте також: Нові стандарти, оцінювання й реформа: які зміни несе школярам цей навчальний рік

Чи можуть навчатись дистанційно ті, хто виїхав із Києва

За даними КМДА, у дистанційному форматі можуть навчатись всі діти:

  • і ті, які перебувають у Києві;
  • і ті, хто тимчасово виїхав за межі столиці.

"За потреби учні долучаються до онлайн-занять зі спеціально облаштованих робочих місць у шкільних укриттях", - розповіли українцям.

Читайте також: Батькам спростили подачу заявок: як оформити українознавчий компонент з-за кордону

Коли ще школярі можуть переходити на онлайн-уроки

Ще одна ситуація, за якої школярі можуть переходити на онлайн, стосується викладачів.

Так, якщо вчитель "через воєнні обставини" не може безпечно дістатися до закладу освіти, він:

  • погоджує це питання з адміністрацією школи;
  • проводить дистанційні онлайн-уроки з безпечного місця.

Читайте також: "Гроші ходять за вчителем" розширили: хто тепер може отримати 1500 гривень і коли дедлайн

Тим часом весь заклад може тимчасово перейти на дистанційний формат у разі:

  • пошкодження школи;
  • тривалого знеструмлення;
  • перебоїв із водопостачанням;
  • іншої надзвичайної ситуації, спричиненої війною.

У КМДА зауважили, що такі зміни можуть запроваджувати "до покращення ситуації".

"Про такі зміни батьків інформуватиме адміністрація школи через визначені канали комунікації", - повідомили громадянам.

Читайте також: МОН запроваджує кар'єрних радників у школах: як вони працюватимуть

Чи зупиняється дистанційний урок під час тривоги

"Якщо під час дистанційного уроку оголошують повітряну тривогу, заняття призупиняється, щоб учитель і учні могли перейти в безпечне місце", - розповіли українцям.

Після того як педагог і учні перейдуть у безпечне місце:

  • або продовжується перерваний онлайн-урок;
  • або розпочинається наступний (за розкладом, в онлайн-режимі).

Читайте також: "Жовтий" рівень загрози у школах: чи можна продовжувати навчання і що робити педагогам

Що рекомендують робити всім батькам школярів

Насамкінець у КМДА рекомендували всім батькам:

  • перевіряти електронний щоденник школяра;
  • стежити за повідомленнями школи про формат навчання;
  • моніторити зміни в розкладі;
  • стежити за присутністю дитини на уроках.

"На початку заняття вчитель фіксує присутність учнів, а якщо дитина не приєдналася до уроку, батьки отримують відповідне повідомлення", - пояснили у Департаменті освіти й науки.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти й науки підготувало для шкіл чіткі рекомендації, які допоможуть забезпечити безперервне навчання в умовах не лише тривалих тривог, але і відключень світла.

Крім того, ми розповідали, коли канікули в школах Києва - яким є розклад нового навчального року.

Читайте також про харчування дітей в школах України - як батьки оцінюють меню та якість їжі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Школа Навчальний рік Повітряна тривога Відключеня світла Блекаут Учні Поради батькам
Новини
"Енергетичне перемир’я". Що сказав Трамп і як на це відреагувала Україна та РФ
"Енергетичне перемир’я". Що сказав Трамп і як на це відреагувала Україна та РФ
Аналітика
Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою