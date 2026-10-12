Як можуть працювати школи Києва під час відключень світла й води: пояснення КМДА

На тлі регулярних ворожих атак школи змушені пристосовуватись не лише до тривалих тривог, а й до їхніх наслідків. Тож батькам у Києві роз'яснили, як можуть навчатись діти під час відключень світла та навіть води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Від чого може залежати формат навчання

Питання щодо організації навчання у школах Києва за тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням та інших викликів, спричинених війною, роз'яснив Департамент освіти й науки КМДА.

Так, в цілому формат роботи кожного закладу буде залежати:

від безпекової ситуації;

від технічних можливостей;

від спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників.

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Що буде, якщо в школі немає електроенергії

Під час відключень світла - за наявності технічних можливостей - заклади освіти будуть використовувати альтернативні джерела живлення та освітлення:

генератори;

інвертори;

зарядні станції.

"Якщо освітлення недостатньо для виконання письмових завдань, учителі можуть проводити уроки в усному форматі до відновлення необхідних умов", - уточнили в КМДА.

Якщо ж школа не може забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводять на дистанційне навчання (до відновлення необхідних умов).

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Що буде, якщо в школі немає водопостачання

У Департаменті освіти й науки нагадали, що робота закладу в очному форматі можлива лише за умови дотримання санітарних вимог.

Тобто якщо через відсутність води забезпечити їх неможливо:

очне навчання припиняється;

освітній процес організовують дистанційно (до моменту покращення ситуації).

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Як можуть організовувати очне навчання школярів

За сприятливих безпекових умов - уроки тривають у приміщеннях школи.

У разі повітряної тривоги - учні разом із педагогами переходять до визначених приміщень в укритті.

Отже, в цілому формат навчання може змінюватися залежно від:

безпекової ситуації;

наслідків обстрілів;

наявності електроенергії, води й тепла;

можливості забезпечити безпечне перебування дітей у школі.

"Головний принцип лишається незмінним: освітній процес продовжується настільки, наскільки це дозволяють умови в конкретному закладі", - наголосили у КМДА.

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Як працює механізм "освітньої міграції"

У Департаменті освіти й науки повідомили також, що столиця продовжує використовувати так званий механізм "освітньої міграції".

Йдеться про організацію навчання у вільних приміщеннях інших закладів освіти:

як шкіл;

так і дитячих садків.

"Якщо вони відповідають необхідним умовам", - пояснили громадянам.

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Чи можуть навчатись дистанційно ті, хто виїхав із Києва

За даними КМДА, у дистанційному форматі можуть навчатись всі діти:

і ті, які перебувають у Києві;

і ті, хто тимчасово виїхав за межі столиці.

"За потреби учні долучаються до онлайн-занять зі спеціально облаштованих робочих місць у шкільних укриттях", - розповіли українцям.

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Коли ще школярі можуть переходити на онлайн-уроки

Ще одна ситуація, за якої школярі можуть переходити на онлайн, стосується викладачів.

Так, якщо вчитель "через воєнні обставини" не може безпечно дістатися до закладу освіти, він:

погоджує це питання з адміністрацією школи;

проводить дистанційні онлайн-уроки з безпечного місця.

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Тим часом весь заклад може тимчасово перейти на дистанційний формат у разі:

пошкодження школи;

тривалого знеструмлення;

перебоїв із водопостачанням;

іншої надзвичайної ситуації, спричиненої війною.

У КМДА зауважили, що такі зміни можуть запроваджувати "до покращення ситуації".

"Про такі зміни батьків інформуватиме адміністрація школи через визначені канали комунікації", - повідомили громадянам.

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Чи зупиняється дистанційний урок під час тривоги

"Якщо під час дистанційного уроку оголошують повітряну тривогу, заняття призупиняється, щоб учитель і учні могли перейти в безпечне місце", - розповіли українцям.

Після того як педагог і учні перейдуть у безпечне місце:

або продовжується перерваний онлайн-урок;

або розпочинається наступний (за розкладом, в онлайн-режимі).

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Що рекомендують робити всім батькам школярів

Насамкінець у КМДА рекомендували всім батькам:

перевіряти електронний щоденник школяра;

стежити за повідомленнями школи про формат навчання;

моніторити зміни в розкладі;

стежити за присутністю дитини на уроках.

"На початку заняття вчитель фіксує присутність учнів, а якщо дитина не приєдналася до уроку, батьки отримують відповідне повідомлення", - пояснили у Департаменті освіти й науки.