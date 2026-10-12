Як можуть працювати школи Києва під час відключень світла й води: пояснення КМДА
На тлі регулярних ворожих атак школи змушені пристосовуватись не лише до тривалих тривог, а й до їхніх наслідків. Тож батькам у Києві роз'яснили, як можуть навчатись діти під час відключень світла та навіть води.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Від чого може залежати формат навчання
Питання щодо організації навчання у школах Києва за тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням та інших викликів, спричинених війною, роз'яснив Департамент освіти й науки КМДА.
Так, в цілому формат роботи кожного закладу буде залежати:
- від безпекової ситуації;
- від технічних можливостей;
- від спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників.
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Що буде, якщо в школі немає електроенергії
Під час відключень світла - за наявності технічних можливостей - заклади освіти будуть використовувати альтернативні джерела живлення та освітлення:
- генератори;
- інвертори;
- зарядні станції.
"Якщо освітлення недостатньо для виконання письмових завдань, учителі можуть проводити уроки в усному форматі до відновлення необхідних умов", - уточнили в КМДА.
Якщо ж школа не може забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводять на дистанційне навчання (до відновлення необхідних умов).
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Що буде, якщо в школі немає водопостачання
У Департаменті освіти й науки нагадали, що робота закладу в очному форматі можлива лише за умови дотримання санітарних вимог.
Тобто якщо через відсутність води забезпечити їх неможливо:
- очне навчання припиняється;
- освітній процес організовують дистанційно (до моменту покращення ситуації).
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Як можуть організовувати очне навчання школярів
За сприятливих безпекових умов - уроки тривають у приміщеннях школи.
У разі повітряної тривоги - учні разом із педагогами переходять до визначених приміщень в укритті.
Отже, в цілому формат навчання може змінюватися залежно від:
- безпекової ситуації;
- наслідків обстрілів;
- наявності електроенергії, води й тепла;
- можливості забезпечити безпечне перебування дітей у школі.
"Головний принцип лишається незмінним: освітній процес продовжується настільки, наскільки це дозволяють умови в конкретному закладі", - наголосили у КМДА.
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Як працює механізм "освітньої міграції"
У Департаменті освіти й науки повідомили також, що столиця продовжує використовувати так званий механізм "освітньої міграції".
Йдеться про організацію навчання у вільних приміщеннях інших закладів освіти:
- як шкіл;
- так і дитячих садків.
"Якщо вони відповідають необхідним умовам", - пояснили громадянам.
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Чи можуть навчатись дистанційно ті, хто виїхав із Києва
За даними КМДА, у дистанційному форматі можуть навчатись всі діти:
- і ті, які перебувають у Києві;
- і ті, хто тимчасово виїхав за межі столиці.
"За потреби учні долучаються до онлайн-занять зі спеціально облаштованих робочих місць у шкільних укриттях", - розповіли українцям.
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Коли ще школярі можуть переходити на онлайн-уроки
Ще одна ситуація, за якої школярі можуть переходити на онлайн, стосується викладачів.
Так, якщо вчитель "через воєнні обставини" не може безпечно дістатися до закладу освіти, він:
- погоджує це питання з адміністрацією школи;
- проводить дистанційні онлайн-уроки з безпечного місця.
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Тим часом весь заклад може тимчасово перейти на дистанційний формат у разі:
- пошкодження школи;
- тривалого знеструмлення;
- перебоїв із водопостачанням;
- іншої надзвичайної ситуації, спричиненої війною.
У КМДА зауважили, що такі зміни можуть запроваджувати "до покращення ситуації".
"Про такі зміни батьків інформуватиме адміністрація школи через визначені канали комунікації", - повідомили громадянам.
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Чи зупиняється дистанційний урок під час тривоги
"Якщо під час дистанційного уроку оголошують повітряну тривогу, заняття призупиняється, щоб учитель і учні могли перейти в безпечне місце", - розповіли українцям.
Після того як педагог і учні перейдуть у безпечне місце:
- або продовжується перерваний онлайн-урок;
- або розпочинається наступний (за розкладом, в онлайн-режимі).
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Що рекомендують робити всім батькам школярів
Насамкінець у КМДА рекомендували всім батькам:
- перевіряти електронний щоденник школяра;
- стежити за повідомленнями школи про формат навчання;
- моніторити зміни в розкладі;
- стежити за присутністю дитини на уроках.
"На початку заняття вчитель фіксує присутність учнів, а якщо дитина не приєдналася до уроку, батьки отримують відповідне повідомлення", - пояснили у Департаменті освіти й науки.
Нагадаємо, раніше Міністерство освіти й науки підготувало для шкіл чіткі рекомендації, які допоможуть забезпечити безперервне навчання в умовах не лише тривалих тривог, але і відключень світла.
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