Арку повело: з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на Кримський міст

Сьогодні вранці Україна завдала ударів по стратегічному Кримському мосту, який з'єднує Краснодарський край з окупованим Росією Кримом. Супутниковий знімок показує масштаб пошкоджень після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Нові пошкодження Кримського мосту

На супутниковому знімку Кримського мосту видно, що пошкоджено його дорожнє полотно в не менш ніж двох місцях. Також та арка мосту має деформацію, її буквально "повело".

Фото: Кримський міст після удару 16 листопада (t.me/Crimeanwind)

Також на відео від російських пропагандистів явно видно нові суттєві пошкодження Кримського мосту.

Росіяни вже почали "зменшувати нахил" арки після удару. Нібито це не 15 градусів нахилу, а значно менше, пишуть місцеві державні медіа.

Раніше РБК-Україна писало, що по Кримському мосту були "прильоти" близько шостої ранку 16 листопада.

Наразі транспорт мостом не їздить, хоча обіцяли відновити рух до обіду.