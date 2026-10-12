Как могут работать школы Киева во время отключений света и воды: объяснение КГГА
На фоне регулярных вражеских атак школы вынуждены приспосабливаться не только к длительным тревогам, но и к их последствиям. Поэтому родителям в Киеве разъяснили, как могут учиться дети во время отключений света и даже воды.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
От чего может зависеть формат обучения
Вопрос об организации обучения в школах Киева при длительных отключениях электроэнергии, перебоях с водоснабжением и других вызовах, вызванных войной, разъяснил Департамент образования и науки КГГА.
Так, в целом формат работы каждого заведения будет зависеть:
- от ситуации с безопасностью;
- от технических возможностей;
- от возможности обеспечить надлежащие условия для детей и работников.
Читайте также: Вода и аптечка обязательны? Что точно должно быть в укрытиях во время тревог
Что будет, если в школе нет электроэнергии
При отключении света - при наличии технических возможностей - учебные заведения будут использовать альтернативные источники питания и освещения:
- генераторы;
- инверторы;
- зарядные станции.
"Если освещения недостаточно для выполнения письменных задач, учителя могут проводить уроки в устном формате до восстановления необходимых условий", - уточнили в КГГА.
Если же школа не может обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учеников переводят на дистанционное обучение (до восстановления необходимых условий).
Читайте также: Управление дронами и такмед в школах: как изменится курс "Защита Украины" в 2027 году
Что будет, если в школе нет водоснабжения
В Департаменте образования и науки напомнили, что работа учреждения в очном формате возможна только при соблюдении санитарных требований.
То есть если из-за отсутствия воды обеспечить их невозможно:
- очное обучение прекращается;
- образовательный процесс организуют дистанционно (до момента улучшения ситуации).
Читайте также: МОН вводит новые свидетельства достижений для 5-9 классов: что изменится для школьников
Как могут организовывать очное обучение школьников
При благоприятных условиях безопасности - уроки продолжаются в помещениях школы.
В случае воздушной тревоги - ученики вместе с педагогами переходят в определенные помещения в укрытии.
Следовательно, в целом формат обучения может меняться в зависимости от:
- ситуации с безопасностью;
- последствий обстрелов;
- наличия электроэнергии, воды и тепла;
- возможности обеспечить безопасное пребывание детей в школе.
"Главный принцип остается неизменным: образовательный процесс продолжается настолько, насколько это позволяют условия в конкретном заведении", - подчеркнули в КГГА.
Читайте также: Реформа для старшеклассников: какие изменения ждут с сентября учеников еще 150 лицеев Украины
Как работает механизм "образовательной миграции"
В Департаменте образования и науки сообщили, что столица продолжает использовать так называемый механизм "образовательной миграции".
Речь идет об организации обучения в свободных помещениях других учебных заведений:
- как школ;
- так и детских садов.
"Если они отвечают необходимым условиям", - объяснили гражданам.
Читайте также: Новые стандарты, оценивание и реформа: какие изменения несет школьникам этот учебный год
Могут ли учиться дистанционно те, кто выехал из Киева
По данным КГГА, в дистанционном формате могут учиться все дети:
- и те, которые находятся в Киеве;
- и те, кто временно выехал за пределы столицы.
"При необходимости ученики подключаются к онлайн-занятиям со специально обустроенных рабочих мест в школьных укрытиях", - рассказали украинцам.
Читайте также: Родителям упростили подачу заявок: как оформить украиноведческий компонент из-за границы
Когда еще школьники могут переходить на онлайн-уроки
Еще одна ситуация, в которой школьники могут переходить на онлайн, касается преподавателей.
Так, если учитель "из-за военных обстоятельств" не может безопасно добраться до учебного заведения, он:
- согласовывает этот вопрос с администрацией школы;
- проводит дистанционные онлайн-уроки из безопасного места.
Читайте также: "Деньги ходят за учителем" расширили: кто теперь может получить 1500 гривен и когда дедлайн
Тем временем все заведение может временно перейти на дистанционный формат в случае:
- повреждения школы;
- длительного обесточивания;
- перебоев с водоснабжением;
- другой чрезвычайной ситуации, вызванной войной.
В КГГА отметили, что такие изменения могут вводить "до улучшения ситуации".
"О таких изменениях родителей будет информировать администрация школы через определенные каналы коммуникации", - сообщили гражданам.
Читайте также: МОН вводит карьерных советников в школах: как они будут работать
Останавливается ли дистанционный урок во время тревоги
"Если во время дистанционного урока объявляют воздушную тревогу, занятие приостанавливается, чтобы учитель и ученики могли перейти в безопасное место", - рассказали украинцам.
После того как педагог и ученики перейдут в безопасное место:
- либо продолжается прерванный онлайн-урок;
- либо начинается следующий (по расписанию, в онлайн-режиме).
Читайте также: "Желтый" уровень угрозы в школах: можно ли продолжать обучение и что делать педагогам
Что рекомендуют делать всем родителям школьников
В завершение в КГГА рекомендовали всем родителям:
- проверять электронный дневник школьника;
- следить за сообщениями школы о формате обучения;
- мониторить изменения в расписании;
- следить за присутствием ребенка на уроках.
"В начале занятия учитель фиксирует присутствие учеников, а если ребенок не присоединился к уроку, родители получают соответствующее уведомление", - объяснили в Департаменте образования и науки.
Напомним, ранее Министерство образования и науки подготовило для школ четкие рекомендации, которые помогут обеспечить непрерывное обучение в условиях не только длительных тревог, но и отключений света.
Кроме того, мы рассказывали, когда каникулы в школах Киева - каково расписание нового учебного года.
Читайте также о питании детей в школах Украины - как родители оценивают меню и качество пищи.