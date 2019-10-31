Режим "желтый" на Донбассе и переименование города: новости за 30 октября

Дания разрешила строительство "Северного потока-2", Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий, на Донбассе объявлен режим "желтый". Подробнее о том, что произошло в среду, 30 октября - в материале РБК-Украина

Дания разрешила строительство "Северного потока-2"

Правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Сообщается, что Дания предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. В "Нафтогазе" отреагировали на решение Дании.

На Донбассе объявлен режим "желтый"

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе объявлен режим "желтый". На период действия данного режима пребывание и перемещение граждан Украины в зоне ООС осуществляется при наличии документов. При этом в отношении них может применяться досмотр личных вещей и транспортных средств.

Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины

В среду, 30 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам о поставках в Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. По его словам, Россия готова начать "конструктивную работу" по этим направлениям.

На Донбассе активизировались снайперы

Командование боевиков на Донбассе активизировало применение снайперов на линии соприкосновения против личного состава вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Сообщается, что использование снайперов планируется для деморализации личного состава Объединенных сил и провоцирования украинских военных на открытие огня.

Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2175 "О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области". Переяслав-Хмельницкий переименовывают в в город Переяслав. Также Рада переименовала еще 4 населенных пункта.

Путин заявил о готовности России ко встрече в нормандском формате

В среду, 30 октября, президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и РФ. Об этом он сообщил по итогам совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передают российские СМИ. Однако, по словам Путина, встреча должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине

Израиль закрывает дипломатическую миссию в Украине из-за бойкота решения израильского Министерства финансов. Приостановка работы дипломатической миссии в Украине связана с масштабной забастовкой всех посольств и консульств Израиля. Забастовка объявлена из-за решения Министерства финансов Израиля о сокращении средств на поддержание работы МИДа и зарубежных представительств.

Зеленский назвал этапы успешного окончания войны

Международный опыт вооруженных конфликтов доказывает, что для успешного окончания войны надо пройти три главных этапа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе. По словам президента - это прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

Регламентный комитет направил представление на Дубневича на рассмотрение Рады

В среду, 30 октября, Регламентный комитет направил представление на депутата 8-го созыва Ярослава Дубневича на рассмотрение Верховной рады. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура готова сообщить о подозрении Дубневичу в деле о выведении из активов "Укрзализныци" на 93 млн грн.

В Раде произошла потасовка между депутатами (видео)

В зале Верховной рады произошла потасовка между депутатами (видео). Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. В частности, потасовка возникла из-за возмущения депутата от ОПЗЖ Николая Скорика за отклонения постановления о создании ВСК относительно событий в Одессе.

Под Тернополем у ребенка заподозрили сибирскую язву

В Тернопольской области госпитализировали ребенка с подозрением на сибирскую язву. Точный диагноз медики смогут установить только после проведения всех лабораторных исследований, в том числе и в лабораториях Киева, так как за последние 10 лет не было зафиксировано ни одного случая сибирской язвы.

Эксперты спрогнозировали курс доллара на ноябрь

Курс доллара по отношению к украинской гривне в ноябре 2019 года во многом будет зависеть от успешности переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о новой трехлетней программе финансирования. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. По его словам, при отсутствии негатива есть потенциал для снижения гривны в следующем месяца до отметок в 25,50, а при отсутствии успехов с МВФ гривна быстрыми темпами может просесть до 26,00.

"Динамо" выбило "Шахтер" из розыграша Кубка Украины

Киевское "Динамо" выбило донецкий "Шахтер" из Кубка Украины сезона 2019/20 на стадии 1/8 финала. Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 2:1.