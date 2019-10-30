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Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине

Новости » Политика    30.10.2019 - 08:45
Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине
Иллюстративное фото (facebook.comUkraineMFA)

Диппредставительства не будут предоставлять консульские услуги

Израиль закрывает дипломатическую миссию в Украине из-за бойкота решения израильского Министерства финансов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миссии Израиля в Украине в Facebook.

Как сообщается, в связи с решением Министерства финансов Израиля о нарушении договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года, дипломатическая миссия в Украине прекращает свою работу.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию", - говорится в заявлении.

Отмечается, что дипломатические представительства не будут предоставлять консульские услуги, а также ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанных мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", - добавили в представительстве.

Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что Украина откроет в Израиле Офис инноваций и инвестиций. Будущий офис, который откроют в Иерусалиме, станет отделением посольства Украины об открытии которого было договорено во время встречи украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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