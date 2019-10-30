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Дания разрешила строительство "Северного потока-2"

Новости » Энергетика    30.10.2019 - 14:49
Дания разрешила строительство "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (nord-stream2.com)

"Северный поток-2" проложат к юго-востоку от острова Борнхольм

Правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Об этом говорится в релизе Датского энергетического агентства.

Сообщается, что Дания предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

"Разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - говорится в сообщении.

Дания разрешила строительство &quot;Северного потока-2&quot;

Фото: согласованный маршрут "Северного потока-2" (en-press.ens.dk)

Напомним, в Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2". В частности, предлагается запретить въезд в США физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к строительству "Северного потока-2".

До этого министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство "Северного потока-2".

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