На Донбассе боевики активизируют использование снайперов

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Боевики разрешили совершать снайперские обстрелы без команд, в том числе с позиций в "серой зоне"

Командование боевиков на Донбассе активизировало применение снайперов на линии соприкосновения против личного состава вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что использование снайперов планируется для деморализации личного состава Объединенных сил и провоцирования украинских военных на открытие огня.

"Речь идет о предоставлении разрешения снайперским парам на обстрелы личного состава подразделений ВС Украины без дополнительных команд в условиях гарантированного поражения и соблюдения мер маскировки, в том числе с позиций в "серой зоне", - говорится в сообщении ГУР.

Параллельно противник активизировал меры по доукомплектованию и подготовке снайперских подразделений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Напомним, за прошлые сутки боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы совершались с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что 29 октября начался процесс разведения сил в Золотом. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, до встречи в нормандском формате должно пройти разведение сил на ранее согласованных участках.