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Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий

Новости » Политика    30.10.2019 - 13:33
Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2175 "О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области", передает корреспондент РБК-Украина.

Предусматривается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав.

Переименование поддержали 267 парламентариев.

Напомним, в мае 2018 года комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал Верховной раде 8 созыва поддержать представление Киевского областного совета о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 9 созыва ранее одобрил переименование четырех населенных пунктов. Соответственно, село Ивановка Любашевского района Одесской области переименовали в село Яновка; село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области - в Гуляй Поле; село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области - в Николаевку и село Текуче Косовского района Ивано-Франковской области в село Текуча.

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Новости Украины Верховная РадапереименованиеПереяслав-Хмельницкий
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