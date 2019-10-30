В "Нафтогазе" отреагировали на решение Дании по "Северному потоку-2"

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев отметил, что решение Дании было ожидаемым

Украинская сторона ожидала решения Дании, которая сегодня разрешила строительство "Северного потока-2", в течение осени. Об этом в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, принципиальная позиция Дании задерживала проект, но "геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения". Коболев отметил, что теперь в "Нафтогазе" намерены сосредоточиться на поддержке украинских дипломатов в вопросе ужесточения международных санкций против России.

"Еще важнее становится завершения реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза. Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", - добавил Коболев.

Напомним, ранее Коболев заявлял, что привлечение европейский партнеров к капиталу оператора ГТС Украины остается весомым аргументом против газопровода "Северный поток-2".

До этого он предлагал "Газпрому" организовать поставки газа, которые ранее шли через польский Opal, через газотранспортные системы (ГТС) Украины и Словакии.