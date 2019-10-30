Путин заявил о готовности России ко встрече в нормандском формате

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

При этом, Путин заявил, что встреча должна быть хорошо подготовлена и проработана

В среду, 30 октября, президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и РФ. Об этом он сообщил по итогам совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передают российские СМИ.

Однако, по словам Путина, встреча должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

"Что касается встречи в нормандском формате: мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу, урегулированию в целом", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли встреча в ноябре.

Напомним, 22 октября в Кремле заявили о приостановке подготовки нормандского саммита. Причиной стало то, что одна из сторон якобы "постоянно меняет позицию".

Позже у Путина озвучили новые условия для встречи. Президент Владимир Зеленский, по словам Кремля, должен обеспечить выполнение приказов со стороны добровольцев на Донбассе, которые выступают против разведения сил.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 29 октября сообщил, что есть предварительная дата нормандской встречи. По его словам, саммит состоится в конце ноября.