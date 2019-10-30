ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин заявил о готовности России ко встрече в нормандском формате

Новости » Политика     30.10.2019 - 22:20
Путин заявил о готовности России ко встрече в нормандском формате
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

При этом, Путин заявил, что встреча должна быть хорошо подготовлена и проработана

В среду, 30 октября, президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и РФ. Об этом он сообщил по итогам совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передают российские СМИ.

Однако, по словам Путина, встреча должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

"Что касается встречи в нормандском формате: мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу, урегулированию в целом", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли встреча в ноябре.

Напомним, 22 октября в Кремле заявили о приостановке подготовки нормандского саммита. Причиной стало то, что одна из сторон якобы "постоянно меняет позицию".

Позже у Путина озвучили новые условия для встречи. Президент Владимир Зеленский, по словам Кремля, должен обеспечить выполнение приказов со стороны добровольцев на Донбассе, которые выступают против разведения сил.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 29 октября сообщил, что есть предварительная дата нормандской встречи. По его словам, саммит состоится в конце ноября.

Путин хочет обнулить судебные претензии между "Нафтогазом" и "Газпромом" Путин прокомментировал разведение сил в Золотом
Новости Украины Владимир Путиннормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь