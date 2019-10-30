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"Динамо" выбило "Шахтер" из розыграша Кубка Украины

Новости » Спорт     30.10.2019 - 22:07
"Динамо" выбило "Шахтер" из розыграша Кубка Украины
Фото: "Динамо" - "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины-2019 (shakhtar.com)

Действующий чемпион остался за бортом турнира

Киевское "Динамо" выбило донецкий "Шахтер" из Кубка Украины сезона 2019/20 на стадии 1/8 финала. Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:1.

Киевляне повели во встрече в середине первого тайма. На 22 минуте автором забитого мяча стал капитан команды Сергей Сидорчук. Традиционно в таком поединке не обошлось без удалений. На 89 минуте полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев сорвал опасный проход Тайсона ударом сзади по ногам. За что арбитр показал красную карточку.

"Горнякам" благодаря голу Тараса Степаненко на 92 минуте удалось перевести матч в дополнительное время. Через две минуты он получил вторую желтую карточку в игре и покинул поле.

Победный мяч был забит на 10 минуте Денис Попов, головой отправив мяч в сетку после подачи с углового.

Таким образом, киевский клуб добыл путевку в четвертьфинал Кубка Украины, а у трофея будет новый обладатель впервые с 2015 года.

В прошлом розыгрыше команды встретились на стадии четвертьфинала. В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины, разгромив в финале перволиговый "Ингулец" (4:0).

Отметим, "Шахтер" является рекордсменом по числу побед в турнире - 13 раз. На счету "Динамо" - 11.

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