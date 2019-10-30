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Рада переименовала 4 населенных пункта

Новости » Политика    30.10.2019 - 14:34
Рада переименовала 4 населенных пункта
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент поддержал переименование 4 сел

Верховная рада Украины поддержала переименование четырех населенных пунктов. В частности, парламент одобрил 4 проекта постановлений, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы одобрили проекты постановлений №№2176, 2177, 2310 и 2311.

Соответственно, село Островки Маневицкого района Волынской области переименовали в село Острова; село Рачки Немировского района Винницкой области - в Подольское; село Бирки Сокольского района Львовской области - в Борок; а село Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области - в Мазярню-Каранскую.

Напомним, в среду Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2175 "О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области". Документом предусматривается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 9 созыва одобрил переименование четырех населенных пунктов. Соответственно, село Ивановка Любашевского района Одесской области переименовали в село Яновка; село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области - в Гуляй Поле; село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области - в Николаевку и село Текуче Косовского района Ивано-Франковской области в село Текуча.

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