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В Раде произошла потасовка между депутатами

Новости » Происшествия    30.10.2019 - 12:28
В Раде произошла потасовка между депутатами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стычка возникла из-за возмущения депутата от ОПЗЖ Николая Скорика

В зале Верховной рады произошла потасовка между депутатами. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, потасовка возникла из-за возмущения депутата от ОПЗЖ Николая Скорика за отклонения постановления о создании ВСК относительно событий в Одессе.

В Раде произошла потасовка между депутатами

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что если депутаты не займут свои места, то председательствующий закроет заседание.

"Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание", - подчеркнул Стефанчук.

В то время в сессионном зале между депутатами возникла ссора, во время которой депутат от ОПЗЖ Николай Скорик плечом толкнул одного из народных депутатов. А представители фракции "Слуга народа" пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.

Напомним, сегодня Верховная рада не поддержала создание Временной следственной комиссии для расследования "дела 2 мая" в Одессе.

Противостояние в Одессе 2 мая - столкновения, массовые беспорядки, которые произошли в городе Одесса 2 мая 2014. Драка была начата между проукраинско настроенными гражданами, футбольными ультрас с одной стороны и пророссийскими протестующими с другой стороны.

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