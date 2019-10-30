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Зеленский назвал этапы успешного окончания войны

Новости » Политика    30.10.2019 - 11:19
Зеленский назвал этапы успешного окончания войны
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Для окончания войны Украина должна пройти три главных этапа

Международный опыт вооруженных конфликтов доказывает, что для успешного окончания войны надо пройти три главных этапа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента - это прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

"Первый этап - завершение горячей стадии и прекращения огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Второй этап: примирение людей, сколько времени нужно, чтобы зажили раны. Все это очень сложный и чувствительный процесс. Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно по этому, в этих вопросах важна роль риторики, которую применяют медиа. Третий этап: безопасная реинтеграция. Не на бумаге, а реальная", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что эти три этапа придется пройти вместе государству, обществу и каждому гражданину Украины.

"После 5 лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма", - сказал он.

Напомним, по словам Зеленского, приоритетом Украины в отношении Донбасса и Крыма является информационная и гуманитарная политика. Президент отметил, что государство должно сохранить сознание украинских граждан на оккупированных территориях.

РБК-Украина писало, что Зеленский заявил, что закончить войну и вернуть украинские территории возможно путем дипломатии и санкционного давления.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассвойна
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