Испытательный срок: чем запомнился первый месяц президентства Владимира Зеленского

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский принял присягу президента пять недель назад, заняв свой новый кабинет на улице Банковой. Судить о его работе, учитывая небольшой период времени, пока сложно. Но уже предпринятые им шаги и действия четко обрисовывают контуры политики президента Зеленского на следующие пять лет. О том, что сделал новый глава государства в первые недели своего президентства – в материале РБК-Украина.

"Каждый из нас – президент, это наша общая стопроцентная победа, наш общий шанс, за который мы несем ответственность", – заявлял новоизбранный президент Владимир Зеленский немногим более месяца назад с трибуны Верховной рады.

В своей инаугурационной речи, говоря о прошлом и будущем, Зеленский постоянно использовал слова "мы", "нас" и "нам", что вполне накладывается на главный мотив его избирательной кампании – народовластие.

Столкновение с системой

Половина украинцев вполне довольны и скорее довольны первым месяцем деятельности президента Зеленского, следует из соцопроса группы "Рейтинг", проведенного в середине июня. При этом в числе главных ожиданий от нового главы государства, согласно данным исследования, по-прежнему остаются прекращение огня на Донбассе и снижения коммунальных тарифов.

"Вместо мира, наоборот, произошло обострение на Донбассе. И в целом пока ситуация с Донбассом непонятна. Второе касается снижения тарифов, но пока также ничего такого не случилось. Если смотреть на список того, что ожидают от Зеленского, то ничего из этого не реализовано. Но, думаю, украинцам нравится то, что Владимир Зеленский распустил Верховную раду, и то, что он достаточно жестко общается с должностными лицами. Народу это нравится", – пояснила РБК-Украина директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Отправив парламент на перевыборы, Зеленский продемонстрировал решительность своих действий, что положительно сказалось на электоральной поддержке его и партии "Слуга народа", считает политолог Владимир Фесенко.

"Явных провалов у Зеленского не было. Были некоторые ляпы, неудачные заявления и проблемные моменты, но они не имели принципиально негативного значения. Роспуск Верховной рады стал его ключевым решением и это также можно считать его главным достижением в первый месяц", – сказал РБК-Украина Фесенко.

Депутаты пока не поддержали ни одной инициативы Владимира Зеленского Фото:president.gov.ua

С другой стороны, роспуск Рады стал отправной точкой конфронтации нового президента с парламентом. Несогласные с этим решением народные депутаты обратились в Конституционный суд, но на прошлой неделе КС стал на сторону президента.

После вступления в должность Зеленский внес в Раду больше десяти законопроектов. И все они либо не выносились на рассмотрение в зал, либо были провалены. Первым делом президент предложил парламентариям изменить избирательное законодательство, ликвидировав мажоритарную систему и снизив проходной барьер для партий с 5% до 3%. Но депутаты даже отказались включить этот документ в повестку дня. Они также проигнорировали проект закона о публичных госзакупках для ЦИК, законопроекты о незаконном обогащении и обеспечении избирательных прав военнослужащих.

Парламентарии не внесли в повестку еще один законопроект Зеленского –об импичменте президента. Вместо него Рада проголосовала за парламентский проект закона о временных следственных комиссиях, которым также предусмотрена процедура импичмента.

Единственные инициативы нового президента, которые рассмотрела Верховная рада – кадровые вопросы. И то, вероятно, лишь потому, что их рассмотрение не требует отдельного внесения в повестку дня. Но и они оказались для Зеленского провальными: парламентарии отказались уволить министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу СБУ Василия Грицака.

Позже глава государства попытался сместить с должности генерального прокурора Юрия Луценко. Однако эту попытку застопорил профильный парламентский комитет, объяснив, что в президентском постановлении не указано ни одно из оснований, предусмотренных законом для отставки генпрокурора.

Недавно Зеленский повторно обратился к Раде с тем, чтобы уволить главу МИД Климкина и назначить на его место постоянного представителя Украины при НАТО, одного из новых заместителей АП по внешнеполитическим вопросам Вадима Пристайко. Кроме того, Зеленский внес в парламент законопроекты об отсрочке введения энергорынка, а также проект о возвращении "зеленого" тарифа для домохозяйств, имеющих солнечные электростанции.

Ни один из указанных проектов этот состав Рады уже не примет. Начав рассмотрение Избирательного кодекса, которое растянется на несколько недель, в июле депутаты не смогут приступить ни к вопросу ротаций в МИД, ни к энергетическим законопроектам.

Понимая, что Рада не станет голосовать за любые другие проекты, помимо Избирательного кодекса, Зеленский продолжил регистрировать в парламенте свои законодательные инициативы. В прошлую пятницу президент внес законопроект об ответственности за "кнопкодавство", который, вероятно, рассмотрит уже Рада следующего созыва.

Команда Зеленского вскоре внесет в парламент еще один законопроект, который фактически отменяет формулу "Роттердам+" и вместо нее вводит другую формулу – условный "Роттердам-", заявил на прошлой неделе представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

О намерении отменить "Роттердам+" во время встречи с инвесторами и предпринимателями на прошлой неделе сказал и сам Зеленский. В число приоритетных планов во время общения с представителями бизнеса Зеленский также зачислил отмену моратория на продажу сельхозземли с 2020 года, введения налоговой амнистии для бизнеса, "декоммерциализации" СБУ, создание Госслужбы финансовых расследований "с акцентом именно на аналитическую работу" и "преодоления коррупции в судах".

Законодательные инициативы Зеленского предстоит принимать уже избранному в июле новому составу Рады, где, вероятно, будет сформировано пропрезидентское большинство.

Кадровая зачистка

Дефицит кадров — пока одна из ключевых проблем для команды Зеленского, считает Владимир Фесенко. "Есть провисание как по законодательным инициативам, так и по кадровым вопросам. С одной стороны, это связано с противостоянием с Верховной радой и, думаю, это временное явление, потому что они сознательно отложили кадровые вопросы и законодательные инициативы до момента формирования нового парламента. Но, с другой стороны, у них есть и проблема с кадровым резервом", – сказал политолог.

В ходе предвыборной кампании Зеленский, противопоставляющий себя старым политическим элитам, достаточно жестко высказывался насчет назначения на государственные должности бизнес-партнеров, родственников и друзей. Он уверял, что никакого кумовство во время его президентства не будет. Но уже после победы на президентских выборах эти слова отчасти разошлись с делами.

Должности во власти получили его бывшие партнеры по студии "Квартал 95" и давние друзья. Исполнительный продюсер студии Сергей Трофимов и сценарист "Квартала" Юрий Костюк стали заместителями главы Администрации президента, недавно переименованной в Офис президента. Еще один партнер по "Кварталу" и друг Зеленского Сергей Шефир стал первым помощником президента.

Давний друг нового президента, руководитель студии "Квартал 95" Иван Баканов, до недавних пор возглавлявший партию "Слуга народа", был назначен первым замглавы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Сейчас Баканов исполняет обязанности главы СБУ, поскольку пока еще действующий глава спецслужбы Василий Грицак ушел в отпуск, так и не дождавшись решения Рады о своей отставке.

Службу внешней разведки возглавил народный депутат "Батькивщины" Владислав Бухарев, которого с лидерами "Квартала" связывает многолетние приятельские отношения. Это назначение Зеленского также напоролось на критику после того, как стало известно о медали Бухарева от ФСБ "За боевое сотрудничество", датированной еще 2004 годом.

Неоднозначную реакцию вызвало и назначение главой АП Андрея Богдана, которого связывали с олигархом Игорем Коломойским. Будучи адвокатом, Богдан в последние годы представлял интересы Коломойского в судебных спорах. Кроме того, Богдан не мог претендовать на эту должность, так как подпадает под закон о люстрации. По крайне мере, так утверждают авторы закона о люстрации и ряд политиков, в том числе оппоненты Зеленского. Но и в АП, и сам Богдан этот аргумент отвергают, приводя другую трактовку законодательства в части люстрации.

Глава АП Андрей Богдан ранее был адвокатом у Игоря Коломойского Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Должности заместителей АП также получили владелец продакшена, который создавал видеоролики для кампании Зеленского Кирилл Тимошенко и бывший член НАПК, экс-замглавы Минюста в правительстве Яценюка Руслан Рябошапка.

Во главе Генштаба ВСУ Зеленский назначил заместителя командующего Сухопутных войск, генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, одного из руководителей операции в Иловайске. Секретарем СНБО вместо Александра Турчинова стал экс-министр финансов, ранее работавший в Администрации Петра Порошенко, Александр Данилюк.

Продолжая череду кадровых перестановок, в один день президент уволил 15 глав областных госадминистраций. В 12 из них он назначил временно исполняющих обязанности. Новых глав областей в команде президента планируют подбирать при помощи международных рекрутинговых агентств.

Кроме того, в первые дни президентства Зеленский отменил указы Порошенко о назначении Юрия Артеменко в Национальную комиссию, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а также восстановил его в должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Другим своим указом новый президент отменил указ Порошенко о назначении в Нацсовет Владимира Горковенко. К слову, к такой практике Зеленский прибегал уже много раз, вернув Михеилу Саакашвили украинское гражданство, отменив назначение двух судей Высшего совета правосудия и еще 161 указ, которые, по словам АП, "мешали дерегуляции и созданию благоприятных условий для бизнеса".

Между Брюсселем и Минском

Что касается международной повестки, здесь риторика и шаги Зеленского пока соответствуют позиции его предшественника. Президент заверил, что сохранит сотрудничество с МВФ и поддержал сохранение минского формата.

В течение последнего месяца президент дважды посещал ЕС с официальными визитами. Сначала он отправился в Брюссель, где побывал в штаб-квартире НАТО и институтах ЕС, тем самым указав украинцам и западным партнерам, что сохранит проевропейский курс страны. В команде Зеленского, говоря о возможном членстве Украины в ЕС и НАТО, считают, что эти вопросы следует выносить на всеукраинский референдум.

До этого глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность референдума и по поводу договоренностей с Россией о мире на Донбассе. После этого предложения, вызвавшего общественный резонанс, Зеленскому пришлось объяснять, что это будет "не законодательной, а информационный референдум", иными словами –опрос.

За месяц работы президент также успел посетить Париж и Берлин, где провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. На совместной пресс-конференции с французским лидером Зеленский попросил сохранить "дипломатическое и санкционное давление" на РФ. В ходе пресс-конференции Макрон дважды заявил, что президент Украины якобы готов "к переговорам с сепаратистами, которые уже начались".

Зеленский во время встречи с Эмманюэлем Макроном Фото: president.gov.ua

В ответ на заявление президента Франции Зеленский поправил коллегу, сославшись на возможные ошибки в переводе: "Мы не готовы к переговорам с сепаратистами. Мы готовы к минскому формату. Прекращение огня, освобождение пленных. Это первые вещи, которые обе стороны должны сделать".

На встрече с Ангелой Меркель в столице Германии Зеленский также уделил внимание теме минского процесса, не обойдя стороной и вопрос строительства газопровода в обход Украины "Северный поток – 2".

Несмотря на попытки Зеленского активизировать переговорный процесс по Донбассу, что было продемонстрировано во время визитов в Париж и Берлин, президенту и его команде не хватает системности в этом вопросе, считает Владимир Фесенко. "На мой взгляд, необходимо создать рабочую группу из экспертов, политиков и представителей соответствующих органов исполнительной власти – военных и дипломатов", – отметил он.

Так или иначе, оба визита пролили свет на позицию президента по поводу урегулирования конфликта на Донбассе. Ведь до избрания главой государства Зеленский часто подвергал критике минский процесс, отмечая его неэффективность. Кроме того, недавно представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, вернувшись по инициативе Зеленского в состав минской группы, говорил о необходимости прекращении ответного огня и снятия блокады с ОРДЛО.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма: Фото: president.gov.ua

Это высказывание второго президента Украины привело к митингу под стенами АП с лозунгами "Нет реваншу", "Нет капитуляции" и "Защитим армию". Позже у президента уточнили, что снять блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей можно будет только после отмены "рублевой зоны" в ОРДЛО и возвращении находящихся там предприятий украинским собственникам. А слова Кучмы якобы были неверно истолкованы, пояснили на Банковой.