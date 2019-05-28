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Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Новости » Политика    28.05.2019 - 16:20
Зеленский вернул Саакашвили гражданство
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Зеленский отменил указ Порошенко

Президент Владимир Зеленский исключил положения указа №196 относительно потери Михаилом Саакашвили гражданства Украины. Об этом говорится на сайте президента.

В указе Зеленского говорится, "внести к указу президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.В. и других лиц" изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины".

Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Отметим, Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за возвращение ему гражданства.

"Спасибо президенту Зеленскому. Слава Украине", - написал он в Facebook.

Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Напомним, в 2017 году бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Тогда президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему лишил гражданства Саакашвили.

"Когда Государственная миграционная служба предоставила в Комиссию по вопросам гражданства документы, которые свидетельствовали о том, что при получении гражданства была представлена недостоверная или сфальсифицирована информация, я должен был действовать в соответствии с законом и Конституцией. Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью. Поэтому в соответствии с представлением ГМС и комиссии я подписал указ", - заявил тогда Порошенко, отвечая на вопрос о лишении гражданства Саакашвили.

При этом, глава государства отметил, что он поступил бы так же и по отношению к любому другому гражданину Украины, в документах на получение гражданства у которого были бы найдены фальсификации или недостоверная информация.

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