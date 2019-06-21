ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский внес в Раду неотложный закон о "кнопкодавах"

Новости » Политика    21.06.2019 - 13:42
Зеленский внес в Раду неотложный закон о "кнопкодавах"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде закон об ответственности за "кнопкодавство" - законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Отметим, законопроект определен главой государства как неотложный. Сейчас сам текст документа отсутствует на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время Зеленский внесет в парламент два законопроекта об ответственности за "кнопкодавство" и прогулы народных депутатов. Он подчеркнул, что ответственность за нарушение работы ВР должна быть уголовной.

"Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах. Я надеюсь, что в ближайшее время мы их внесем. Думаем, или подать два отдельных, или один, чтобы их объединить", - информировал представитель Зеленского в ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, Стефанчук уже анонсировал, что президент Украины внесет законопроект об ответственности нардепов за "кнопкодавство".

Отметим, представитель президента в парламенте также заявил, что Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. По словам Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет.

Так, в июне 2015 года ВР поддержала в первом чтении законопроект №1895, который предусматривал санкции для парламентариев за "кнопкодавство". При этом закон до сих пор готовится к рассмотрению во втором чтении.

Зеленский отменил указ о проблесковых маячках Зеленский подписал первый закон
Новости Украины Владимир ЗеленскийкнопкодавствоВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь