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В АП подтвердили позицию по референдуму насчет Евросоюза и НАТО

Новости » Политика    12.06.2019 - 11:53
В АП подтвердили позицию по референдуму насчет Евросоюза и НАТО
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также у Зеленского планируют реформировать петиционную систему

Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что по вопросам вступления Украины в Европейский союз и НАТО необходимо провести референдум. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук подчеркнул, что референдум может стать вещью, "которая создает государство Украина".

"ЕС и НАТО - это вопрос референдума. Это касается самых важных вопросов. У нас будет и петиционный механизм, когда люди смогут голосовать "за" и "против" какой-то идеи. Нынешнюю петиционную систему надо реформировать, чтобы не появлялись петиции об отмене петиции и т.д… Референдум - это вещь, которая может привести к Brexit, а может стать вещью, которая создает государство Украина. И наша задача, изучив весь мировой опыт, предложить украинцам такой механизм, который даст возможность использовать эту великую силу во благо Украины", - сказал он.

Представитель Зеленского в ВР подчеркнул, что украинцев необходимо научить нести ответственность за свой выбор.

Напомним, ранее Зеленский назвал вступление Украины в Евросоюз "смертью имперского проекта России".

Как писало РБК-Украина, если бы в Украине проходил референдум, то 57% граждан проголосовали бы за вступление страны в ЕС. Вместе с тем 19,3% высказались за восстановление прагматических экономических отношений с РФ, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ. Еще 13,6% не принимали бы участие в таком референдуме и 10,1% не определились.

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