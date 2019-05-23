Зеленский объяснил, зачем нужен референдум по диалогу с РФ

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов

Президент Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами назвал причину вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум. Об этом сообщает пресс-служба АП.

По его словам, этот референдум не имеет законодательной инициативы. Зеленский назвал его способом выяснения мнение общества. Он заявил, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. Тогда он заявил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

В свою очередь, в Кремле заявили, что будут ждать конкретных действий от Украины относительно проведения референдума о диалоге с РФ. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Кремль ожидает от Киева конкретные шаги в сторону выполнения Минских договоренностей" и нормализации двусторонних отношений с Россией.

Добавим, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что Владимира Зеленского в случае уступок Российской Федерации ждет быстрое падение рейтинга.