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У Зеленского назвали условия снятия блокады с ОРДЛО

Новости » Общество    06.06.2019 - 19:33
У Зеленского назвали условия снятия блокады с ОРДЛО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Снять блокаду с временно оккупированных территорий Донбасса возможно только после отмены рублевой зоны и "национализации"

В Администрации президента Владимира Зеленского объяснили, что снять блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей возможно только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации. Об этом заявила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в Facebook.

Она заявила, вопрос снятия блокады подняли российская сторона и главари так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с минскими договоренностями", - подчеркнула Мендель.

Она отметила, что подобные договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения".

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ.

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня представители ТКГ на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

Сегодня на брифинге представитель Укрины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что условием снятия Украиной торговой блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен стать возврат находящихся там предприятий собственникам. 

Сайдик заявил, что идея отмены блокады ОРДЛО была не Кучмы Кучма выступил за аудит "национализированных" в ОРДЛО предприятий
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