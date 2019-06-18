Выбирать по-новому: примет ли Рада Избирательный кодекс с открытыми списками и что это изменит

У депутатов осталось три недели для принятия Избирательного кодекса (РБК-Украина, Виталий Носач)

Верховная рада в ближайшие недели может принять Избирательный кодекс, который полностью меняет процедуру парламентских выборов. Ключевое нововведение, из-за которого спорят, повлекшее разногласия среди депутатов — замена действующей смешанной системы с партийными списками и мажоритаркой на пропорциональную систему с открытыми региональными списками. Рассмотреть четыре с половиной тысяч поправок, поданных к редакции Избирательного кодекса ко второму чтению, депутатам нужно успеть за оставшиеся три пленарные недели. В противном случае, избранным на досрочных июльских выборах парламентариям придется вносить новый проект кодекса и начать всю работу с документом с нуля. О том, как может измениться избирательная система и успеют ли депутаты принять законопроект — в материале РБК-Украина.

Верховная рада до конца своей каденции может принять Избирательный кодекс (законопроект №3112-1). Этот документ должен урегулировать все избирательные процессы и процедуры, начиная от деятельности Центризбиркома, функционирования Госреестра избирателей и правил агитации, заканчивая порядком проведения президентских, парламентских и местных выборов.

Народные депутаты приступили к рассмотрению законопроекта на последней пленарной неделе, 6 июня. После принятия документа в первом чтении в ноябре 2017 года, парламентарии предложили к кодексу 4568 поправок. В этот день в Раде успели пройти только 134 поправки, а потому с таким темпом его рассмотрение в зале может растянуться на несколько недель.

Главная новация Избирательного кодекса — переход на пропорциональную систему с открытыми региональными списками во время выборов в Верховную раду вместо действующей смешанной, когда половина депутатов проходит в Раду по партийным спискам и еще половина — по мажоритарным округам. Именно ликвидация "мажоритарки" и является основным камнем преткновения для депутатского корпуса.

Голосуют регионы

Избирательный кодекс, авторами которого являются спикер Рады Андрей Парубий, депутаты Леонидом Емцем ("Народный фронт") и Александром Черненко ("Блок Петра Порошенко"), состоит из четырех книг.

"Общая книга регламентирует порядок создания и деятельности избирательных комиссий, функционирования ЦИК и Государственного реестра избирателей, формирования избирательных списков, ведения агитации во время президентских, парламентских и местных выборов. То есть она регламентирует общие нормы всех трех избирательных процессов", — рассказал РБК-Украина один из членов рабочей группы, которая готовила кодекс ко второму чтению, замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович. По его словам, вторая книга касается порядка проведения президентских выборов, третья — парламентских выборов, четвертая — местных.

Пропорциональная система с открытыми региональными списками, согласно проекту кодекса, предполагает, что выборы в Раду будут проходить в 27 избирательных регионах. В основном они совпадают с территориями областей Украины, кроме густонаселенных Киева и Днепропетровской области, где планируется создать по два округа. Крым и Севастополь вместе с Херсонской областью будут включены в южный округ.

Кроме общенационального партийного списка кандидатов, одинакового для всей страны, политсилы должны будут сформировать отдельные списки для каждого из 27 регионов. В них партия также выдвигает минимум пять кандидатов из своего общенационального списка. Получается, что каждый кандидат представлен одновременно в двух списках — общем и региональном.

Украинцы будут голосовать за партию с ее утвержденным списком и по желанию за одного из кандидатов, которых эта же партия выдвигает в конкретно взятом регионе. Беспартийные политики лишаются возможности баллотироваться в Раду.

Избиратель лишится возможности проголосовать исключительно за кандидата, но сможет отдать свой голос только за список партии. В таком случае, голосуя, гражданин соглашается с той последовательностью кандидатов, которую определила партия. Вместо привычных "плюсов" или "галочек", в бюллетене нужно будет собственноручно указать как порядковый номер партии, утвержденный Центризбиркомом в ходе специальной жеребьевки, так и порядковый номер кандидата, который устанавливает партия.

В парламент пройдут только те партии, которые преодолеют четырехпроцентный барьер.

Его снижение с нынешних пяти процентов — не прихоть тех или иных политических сил, заверил издание Руслан Сидорович. "На самом деле к этому нас давно призывают наши западные партнеры из Совета Европы — к трем или четырем процентам, поскольку снижение барьера даст возможность более широкого представительства партий в парламенте, что в свою очередь означает большую легитимность власти", — пояснил депутат.

Цифра проходного барьера – предмет для дискуссий в Раде, прогнозирует другой член рабочей группы, бывший глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Игорь Попов. "Теперь депутаты будут предлагать либо три, либо пять процентов", — рассказал он РБК-Украина.

Чтобы распределить 450 мандатов между партиями, преодолевшими проходной барьер, используют избирательную квоту.

Это сумма всех голосов, отданных за все партии, которые проходят в парламент, которая будет поделена на 450. С помощью этой квоты ЦИК сначала вычисляет количество мандатов, полученные той или иной партией в каждом из регионов, после этого идет распределение мандатов партии по общегосударственному списку. Если кандидат уже получил мандат по результатам партии в регионе, то его фамилия уже не фигурирует при распределении по общепартийному списку.

Суть открытых списков сводится к тому, что чем больше голосов набрал конкретный кандидат в региональном партийном списке, тем выше его шанс на прохождение в парламент. Причем не исключено, что кандидат, получивший большую или даже самую большую поддержку в регионе, может и не получить мандат, если его партия не проходит в парламент.

Еще один спорный вопрос, который предстоит решить депутатам, о том, насколько открытыми будут списки. То есть, им необходимо определить, сколько в каждом из региональных округов голосов должен набрать, например, кандидат на пятом месте, чтобы он стал первым, уточнил Игорь Попов. "В редакции первого чтения указано, что он должен набрать избирательную квоту — примерно 40 тысяч голосов, это очень много. Соответственно, такую модель даже нельзя назвать открытыми списками — они закрытые: как партия определила очередность кандидатов, так они по рейтингам и проходят. В то же время есть идея сделать небольшой процент — чтобы пятый в региональном списке мог подняться на первое место", — говорит народный депутат.

С одной стороны, -- это реальное соревнование. Но, с другой — это порождает внутрипартийную конкуренцию, которой все опасаются, продолжает Попов. "Поскольку, тогда "топить" тебя могут не только конкуренты от других партий, но и свои однопартийцы", — объясняет парламентарий.

Система открытых списков – значительный шаг вперед, но это далеко не тот механизм, который позволит снять все вопросы с избирательным законодательством, считает глава КИУ Алексей Кошель. Например, она только частично решает проблему подкупа избирателей, равно как и проблему продажи мест в партийном списке, говорит Кошель.

"Останется искушение договориться с партийным руководством о том, чтобы получить на своем округе слабых соперников, выдвинутых той или иной политсилой. И, на мой взгляд, система открытых списков при условии слабых политических партий не решает ключевой проблемы — дорогостоящих выборов, потому что проведение полноценной кампании на округе в пределах области будет крайне затратным", — прокомментировал РБК-Украина глава КИУ.

При этом, по его словам, чтобы получить высокие показатели на местах, партии будут привлекать прежде всего эффективных и рейтинговых мажоритарщиков. "В том числе тех, кто активно использует так называемую технологию "добрых дел". А потому для многих депутатов-мажоритарщиков поддержка этого кодекса не содержит серьезных угроз, в связи с чем 226 голос за его принятие представляются реальными", — рассуждает глава Комитета избирателей.

Избирательный кодекс предусматривает систему открытых списков и для выборов в областные советы и городские советы, где население свыше 90 тысяч человек. Мажоритарная система останется только для выборов в сельские, поселковые, районные советы, а также в небольших городах. Для последних кодексом предлагается ввести многомандатную мажоритарную систему, при которой в округе побеждает от двух до четырех кандидатов, в зависимости от числа избирателей в округе.

Финальный аккорд

Проанализировав четыре с половиной тысяч поправок, поданных к Избирательному кодексу, депутатская рабочая группа учла несколько ключевых изменений. Целый блок правок касается предвыборной агитации — общих правил, политической рекламы, порядка проведения дебатов и ответственности за отказ от них, пояснил Руслан Сидорович. В частности, депутатам предлагается запретить всю внешнюю рекламу, за исключением временных передвижных конструкций, а также установить ограничения для рекламы на телевидении.

"Алгоритм регулирования политической рекламы прописан так, что никто не сможет заполнить политической рекламой весь эфир, установлена максимально допустимая продолжительность как одного ролика, так и частоты его трансляции в течение сутки. Это улучшает возможность доступа к телевидению неолигархическим политическим субъектам", — разъяснил Сидорович.

Кроме того, из финальной редакции кодекса может исчезнуть положение о том, что кандидат, желающий побороться за президентское кресло, должен собрать триста подписей мэров, депутатов Верховной Рады и местных советов.

"Мы убрали подписные листы для президентских выборов из текста кодекса, поскольку такая практика ранее существовавшая в украинском избирательном процессе доказала свою неэффективность. Залог для кандидатов — более эффективный механизм и чаще используется в мировой практике", — рассказал Сидорович.

Но с большой долей вероятности все поправки, предложенные ко второму чтению, будут провалены, потому как в самый разгар предвыборной парламентской кампании их рассмотрение будет проходить в полупустом зале Верховной рады.

"Когда мы выйдем на финальное голосование, и будет мобилизация депутатов в зале, то ряд номеров поправок будут зачитаны повторно. Это будут те поправки, без которых нет смысла принимать закон. Эти поправки будут проголосованы пакетом уже перед финальным голосованием", — заявил глава рабочей группы Александр Черненко.

Чтобы выйти на голосование, парламенту предстоит пройти все поправки к кодексу оставшиеся три пленарные недели до закрытия сессии. После этого Рада вернется к работе уже в сентябре, причем, вероятно, уже в новом составе, избранном на досрочных выборах в июле.

Если же депутаты не успеют завершить рассмотрение всех поправок, новому созыву Рады необходимо будет отклонить Избирательный кодекс, после чего заново вносить законопроект в парламент и начать его рассмотрение с нуля, поясняет Руслан Сидорович.

"Я думаю, что в парламенте пойдут по сценарию зачитывания всех поправок скороговоркой с тем, чтобы выйти на голосование за проект закона 11 июля", — допускает Игорь Попов, при этом сомневаясь, что в зале найдется 226 "за". Тогда как его коллега по рабочей группе Руслан Сидорович полагает, что принятие кодекса вполне реалистично.

Вместе с тем, даже если Конституционный суд признает президентский указ о роспуске Рады неконституционным, очередные парламентские в октябре все равно пройдут по старому закону, прогнозируют члены рабочей группы.

"Даже если Рада примет летом Избирательный кодекс, его использования для очередных парламентских выборов в 2019 году весьма проблематично, поскольку изменение избирательной модели в такие краткие сроки может угрожать срывом избирательного процесса", — говорит Сидорович.

Тогда в переходных и заключительных положениях кодекса необходимо будет указать, что закон вступает в силу, например, с 2020 года, добавил Попов.