Зеленский предлагает Раде отложить запуск рынка электроэнергии

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства в понедельник внес в ВР соответствующий законопроект

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год. Об этом написал представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус в своем Facebook.

Отметим, в понедельник глава государства зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект, однако сейчас его текст отсутствует на сайте Рады.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №10376 - изменения в ЗУ "О рынке электрической энергии" - отсрочка введения нового рынка электроэнергии до 01 июля 2020 года", - сообщил Герус.

Герус подчеркнул, что за 2 года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку.

"Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с тем инициировано разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям", - написал он.

Представитель президента в правительстве также рассказал об еще одном президентском проекте закона №10375, которым предусмотрены изменения в закон "Об альтернативных источниках энергии".

"Предлагается восстановить "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт. Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, очень несправедливо. Но такой закон, к сожалению, был принят и подписан предыдущим президентом Порошенко", - отметил Герус.

Он добавил, что обоим законопроектам был присвоен статус неотложных.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект №10376 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" о введении нового рынка электрической энергии".

Как писало РБК-Украина, Зеленский сообщил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Отметим также, комитет ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности одобрил законопроект №10318 о переносе запуска нового рынка электроэнергии на три месяца с 1 июля на 1 октября 2019 года.