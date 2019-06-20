Европейские гастроли: что привез Зеленский для Украины из Парижа и Берлина

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

После визита президента Владимира Зеленского в Францию и Германию украинские пользователи соцсетей активнее всего обсуждают его неудачную фразу о женщинах как о "бренде" Украины, а европейские – здоровье канцлера Ангелы Меркель. Но во время визита было поднято много тем, заслуживающих гораздо большего внимания: мирное урегулирование на Донбассе, санкции против России, "Северный поток-2" и т.д. О том, насколько успешными стали встречи украинского главы государства с европейскими коллегами – в материале РБК-Украина.

Парижская провокация

Париж и Берлин стали второй и третьей европейскими столицами, которые Владимир Зеленский посетил в статусе президента Украины. В качестве символического первого визита в начале июня был избран Брюссель, где располагаются штаб-квартиры Евросоюза и НАТО. Там Зеленский познакомился и пообщался с лидерами обеих структур. Теперь он встречался с главами двух европейских стран, имеющих особое значение для Украины в контексте нормандского формата и общего урегулирования ситуации на Донбассе.

"Сам факт того, что Зеленский для первых двух визитов выбрал Париж и Берлин - участников нормандского формата - является сигналом приоритетности остановки войны на Донбассе. Важная задача - в лице Меркель и Макрона иметь политических союзников на следующие переговоры в нормандском формате, а не независимых арбитров между Украиной и Россией", - пояснила РБК-Украина директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Первый двухсторонний визит Зеленского в Париж – подтверждение особого значения Франции для новой украинской власти. Президент Эммануэль Макрон, который ранее встречался с Зеленским еще в статусе кандидата в президенты, отдельно поблагодарил его за это. Накануне встречи с ним Зеленский посетил парижский кампус стартапов Station F, где и сказал фразу о "красивых женщинах", которые "остаются нашим брендом", чем спровоцировал флешмоб "Я тебе не бренд" от возмущенных украинских женщин.

На совместной с Макроном пресс-конференции по окончанию переговоров Зеленский в очередной раз задекларировал неизменность внешнеполитического курса Украины, в частности, в отношении РФ. Это был важный момент в свете недавних заявлений новоназначенного представителя Украины в минской группе Леонида Кучмы – относительно прекращения ответного огня и снятия блокады ОРДЛО – что украинская оппозиция расценила как подготовку к мирному соглашению с РФ на условиях Кремля.

"Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права не существует. Единственный ключ к миру — это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в "Большой семерке" будет способствовать этому вопросу", - заявил Зеленский.

В ответ Макрон заявил, что Франция и далее готова способствовать в мирном процессе на Донбассе, в том числе организовать встречу "нормандской четверки", которая на уровне глав государств в последний раз собиралась еще в октябре 2016 года. При этом французский президент подчеркнул, что взятые на себя обязательства должны выполнять и Украина, и Россия. "Сначала мы хотим посмотреть, какие будут жесты с обеих сторон, чтобы восстановить функционирование Минского формата. Для того, чтобы встречались руководители государств и для того, чтобы было, что обсуждать, должны быть определенные основания, чтобы мы удостоверились, что выполняются обещания", - заявил Макрон.

Наиболее интересный момент совместной пресс-конференции касался возможных переговоров официального Киева с лидерами боевиков. Макрон дважды заявил, что Зеленский якобы готов "к переговорам с сепаратистами, которые уже начались". Украинский президент поправил коллегу, сославшись на возможные ошибки в переводе: "Мы не готовы к переговорам с сепаратистами. Мы готовы к минскому формату".

"Еще три недели назад ни Зеленский, ни его команда особо не отличали понятий "диалог с сепаратистами", "диалог с мирным населением Донбасса", "гуманитарные проекты для жителей ОРДЛО". Но европейские политики эти моменты хорошо "ловят". В Париже мы увидели переход от "похлопываний по плечу" к интеллектуальной гимнастике. Тема "диалога с сепаратистами" – это не была "ошибка переводчика", это вещь, которая заранее заготавливалась французской дипломатией. Сам Макрон прекрасно понимает различия в этих понятиях, он забросил тему и ждал реакции, он испытывал Зеленского на стойкость и понимание процессов", - прокомментировал РБК-Украина бывший посол в Беларуси и экс-представитель Украины в Минской группе Роман Безсмертный. По его мнению, изначально Макрон, как и Ангела Меркель, воспринимали Зеленского скептически, но в ходе переговоров они явно поменяли свое мнение. "Было заметно их некоторое удивление тем тезисам, которые озвучивал Зеленский, он увидели, что он вполне способен изучать и понимать эти вопросы", - сказал Безсмертный.

В очередной раз была поднята также тема с возвращением делегации РФ в ПАСЕ. Зеленский заявил, что не видит для этого оснований в связи с неизменностью агрессивной политики Москвы. Макрон в ответ апеллировал к гражданам РФ, которым надо оставить возможность обращаться в Европейский суд по правам человека, а исключение России из Совета Европы сделает это невозможным.

Газовые противоречия

В Берлине Зеленский провел встречи с главой Бундестага, президентом Германии, местным бизнесом и политиками, но ключевой, естественно, стала его беседа с канцлером Ангелой Меркель. Перед началом встречи, стоя под палящим солнцем, канцлер выглядела явно нездоровой, что очень взволновало местных журналистов и пользователей соцсетей, вспомнивших о предыдущих похожих эпизодах. Сама Меркель вскоре заверила, что после трех выпитых стаканов воды чувствует себя уже гораздо лучше.

На переговорах Зеленский и Меркель обсудили минский процесс и будущие переговоры в нормандском формате, подготовка к которым начнется в июле, коснулись и освобождения пленных в Азовском море украинских моряков, а также возвращения России в ПАСЕ.

По последнему вопросу Меркель заняла явно более жесткую позицию, чем Макрон. "Мы должны были взвесить две вещи. Это, во-первых, нарушение международных прав в отношении Украины. Это проблема, которую нельзя оставить вне внимания международного сообщества. Но для возвращения России нужно выполнить определенные условия, это не будет выполнено любой ценой", – заявил германский канцлер. При этом Меркель подчеркнула, что пока речь может идти лишь о сохранении антироссийских санкций в нынешнем объеме, а не об их усилении.

Но главная поднятая на пресс-конференции тема – это строительство "Северного потока-2", главным сторонником которого является Германия. В связи с отсутствием контракта на поставку газа с 1 января следующего года между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Германии растут опасения по поводу надежности поставок российского голубого топлива по украинской ГТС. Ведь запуск нового российского газопровода пока отложен на вторую половину 2020 года.

По этому вопросу позиции Киева и Берлина, как и ранее, резко отличаются. "Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение. Путин меня всегда заверял, что он знает об этом. В этой связи "Северный поток - 2" и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом", - подчеркнула Меркель.

"Не секрет, что наши позиции по проекту "Северный поток-2", диаметрально противоположны. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу", — в свою очередь отметил Зеленский. Что касается переговоров с "Газпромом", он заверил, что "Украине никто не будет выкручивать руки".

Роман Безсмертный позитивно оценил европейский вояж Зеленского. "Конечно, это был ознакомительный визит. Но при этом видно, как с каждым следующим визитом Зеленского, его формулировки оттачиваются, становятся более четкими, в них появляется логика", - сообщил РБК-Украина. Алена Гетьманчук отметила, что украинский президент сделал важные для европейцев акценты на гуманитарной ситуации на Донбассе, а также его мессиджи о беспроблемной работе французского бизнеса в Украине.

При этом Зеленскому по-прежнему не хватает уверенности в нестандартных ситуациях. Во время совместной пресс-конференции с Меркель его спросили о доказательствах присутствия российских танков на Донбассе, которые предоставили США во время встречи с Порошенко. Он явно растерялся и заявил, что "не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко, но это дело госпожи канцлера, это нормально…".

Заметно, что несмотря на критику политики Петра Порошенко еще во время избирательной кампании, Зеленский пока придерживается примерно тех же подходов в отношении Донбасса и во многом повторяет риторику своего предшественника, которая сводилась к необходимости сохранения санкций против страны-агрессора и поиска выхода из ситуации в рамках минского и нормандского форматов.

"То, что Зеленский имеет подобную Порошенко риторику в таких вопросах, как классификация действий России в Украине, или преданность курсу на ЕС и НАТО свидетельствует об определенной последовательности украинской внешней политики в вопросах отстаивания территориальной целостности и суверенитета Украины, и о способности украинской дипломатии донести и пока влиять на президентскую повестку дня во внешней политике", - сказала Гетьманчук РБК-Украина.

РФ пока по-прежнему избегает однозначных заявлений в адрес нового украинского президента. Риторика российских официальных лиц сводится к тезисам о том, что Кремль не знает, чего ждать от Зеленского и "опасениям" из-за того, что его заявления и планы напоминают подходы Порошенко. В любом случае, несмотря на перспективу "разморозки" как минимум нормандского формата, реальный прогресс в мирном урегулировании и далее зависит от страны-агрессора. По крайней мере, после визита Зеленского стало понятно, что ни Киев, ни Париж, ни Берлин к радикальным шагам или уступкам не готовы.