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Росіяни вдарили по ТЦ у Харкові, поранено рятувальників

08:29 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни вдарили по ТЦ у Харкові, поранено рятувальників Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)
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Увечері 25 жовтня російські війська атакували безпілотниками торговельний центр і цивільне підприємство в Харкові. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За інформацією ДСНС, російські безпілотники вдарили по торговельному центру в Основ'янському районі та цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова. На обох об'єктах спалахнули пожежі, спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

Водночас у мережі пишуть, що під удар міг потрапити останній у Харкові торговельний центр мережі "Епіцентр". Офіційного підтвердження цієї інформації в повідомленні ДСНС немає.

Під час ліквідації наслідків атаки російські війська завдали повторних ударів по місцях роботи підрозділів ДСНС. Унаслідок цього постраждали двоє рятувальників. Також було повністю знищено пожежну автоцистерну.

Також масштабна пожежа виникла на місці влучання по ТЦ. Під час її гасіння постраждав ще один рятувальник.

Загалом, за даними служби, внаслідок російської атаки на Харків постраждали четверо людей, троє з них - рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня Росія атакувала Україну 153 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними Shahed і дронами "Бандероль".

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 119 ворожих безпілотників. Водночас влучання зафіксували на 15 локаціях, а падіння уламків збитих цілей - ще на дев'яти.

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