Зеленский принес присягу президента Украины

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Текст присяги утвержден Конституцией

Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине. Принесение присяги состоялось во время торжественного заседания Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украины.

Новоизбранный президент Украины положил руку на Пересопницкое Евангелие и зачитал текст присяги, утвержденный статьей 104 Конституции Украины:

"Я, Владимир Зеленьский, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Фото: урочисте засідання парламенту 20 травня (РБК-Україна)

Напомним, церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского идет 20 мая во время торжественного заседания Верховной рады.

Отметим, очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. Во время голосования 31 марта Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов. Во второй тур вместе с Зеленским вышел президент Украины Петр Порошенко, который занял второе место с поддержкой 15,95% избирателей. По результатам повторного голосования 21 апреля Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, тогда как за Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, от нового президента Украины украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов (39,1%).