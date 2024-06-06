"Знищують усе". РФ використовує термобаричні боєприпаси для атак на Часів Яр, - ЗСУ

Російські окупанти завдають ударів по Часовому Яру Донецької області за допомогою термобаричних боєприпасів, які "знищують усе".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Ворог застосовує по місту Часів Яр реактивні системи залпового вогню з термобаричними боєприпасами. Це такі боєприпаси, які знищують та випалюють все на своєму шляху", - розповів Волошин.

Він уточнив, що росіяни хочуть у такий спосіб позбавити українських захисників місць, де вони можуть оборонятися.

За його словами, ворог не припиняє спроб прориву в районі Часового Яру і веде активні обстріли. Минулого тижня окупанти провели 8350 обстрілів позицій захисників. При цьому сам Часів Яр росіяни обстріляли 2300 разів.

6 червня в районі Часового Яру зафіксовано 1100 ворожих атак з мінометів та артилерії. По місту ворог бив 302 рази. Також авіація росіян станом на ранок 6 червня скинула 5 керованих авіаційних бомб.

Як додав Волошин, окупанти провели три штурми, у більшості з них вони застосовують бронетехніку. Українські захисники змогли ліквідувати 75 росіян, 92 отримали поранення.

Спікер підкреслив, що бійці ЗСУ продовжують тримати Часів Яр під своїм контролем.