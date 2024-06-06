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Як у Нормандії. Зеленський сподівається, що союзники "здійснять висадку" для допомоги Україні

Четвер 06 червня 2024 19:38
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Як у Нормандії. Зеленський сподівається, що союзники "здійснять висадку" для допомоги Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна сподівається на висадку союзників, як це було 80 років тому в Нормандії, для допомоги в обороні від російських окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

У глави держави під час його участі в урочистостях поцікавилися, чи сподівається він на "висадку" союзників в Україні.

"Так, сподіваюся", - відповів президент.

Висадка в Нормандії

Нагадаємо, 6 червня 1944 року військові Британії, Канади та США висадилися в Нормандії (регіон на півночі Франції). Операція пройшла вдало - союзникам вдалося відкинути німецькі окупаційні війська, які на той час контролювали Францію.

На узбережжі висадилося понад 150 тисяч солдатів, така операція стала найбільшою висадкою морського десанту в історії.

Сьогодні у Франції влаштували урочисті заходи на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. У них, зокрема, бере участь президент України Володимир Зеленський.

У глави української держави сьогодні також заплановані переговори з президентом США Джо Байденом, який перебуває на заході.

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