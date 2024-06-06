Планування - 80% успіху. Екс-командир "Кракена" розповів про підготовку до операцій

Українським військовим для успішного виконання завдання необхідно чітко розуміти сили і засоби ворога. У першу чергу, цим займаються розвідники.

Про це заявив полковник ГУР МО, екс-командир "Кракена" з позивним "Віто", повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю української журналістки Дженні Клочко .

За його словами, спочатку технічна розвідка проводить розвідку, а потім уже дрони.

"Збирається інформація, вона оцінюється, аналізується, а потім напрацьовується план. Усе залежить від планування, від того, як ми сплануємо операцію. Планування - це 80% успіху операції. 20% - це сама операція", - сказав військовий.

Він наголосив, що вся інформація є цінною і без розвідки вони не зможуть виконати завдання, бо вони не можуть оцінити правильно склад ворога, його місце розташування.

Війна це творчість

"Віто" пояснив, що коли розвідники йдуть і візуально спостерігають, то приносять одну інформацію, дрони - другу інформацію, а технічна розвідка - третю інформацію.

Надана інформація з трьох незалежних джерел оцінюється, і під час оцінки військові бачать ту картину, якої не бачили до цього.

"Потім ми робимо глибокий аналіз, напрацьовуємо плани, а потім ці плани доводимо до тих підрозділів, які будуть діяти в районах виконання бойового завдання. Один із пунктів плану - це відволікаючий маневр, щоб ми могли відволікти ворога. Війна це творчість, тут немає меж", - пояснив екс-командир "Кракена".