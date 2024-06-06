СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав підірвати Каховську ГЕС

Українські правоохоронці оголосили підозру російському генералу Олегу Макаревичу. Він наказав підірвати Каховську ГЕС рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Що відомо про генерала

Правоохоронці зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ "Днєпр" Збройних сил РФ Олега Макаревича.

Фото: Генерал Макаревич (facebook.com/SecurSerUkraine)

За матеріалами справи, цей воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Наслідки підриву

Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

"Більше того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму", - пише спецслужба.

Також це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме - порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.

Що йому загрожує

Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.