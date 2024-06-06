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СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав підірвати Каховську ГЕС

Четвер 06 червня 2024 18:11
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СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав підірвати Каховську ГЕС Архівне фото: Олег Макаревич (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Українські правоохоронці оголосили підозру російському генералу Олегу Макаревичу. Він наказав підірвати Каховську ГЕС рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Що відомо про генерала

Правоохоронці зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ "Днєпр" Збройних сил РФ Олега Макаревича.

На зображенні може бути: 1 особа та текст «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЙНИ ЗА МАТЕРΙАЛАМИ СБУ ΤΑ огп ПИДОЗРУ ОТРИМАВ РОСИЙСЬКИЙ ГЕНЕРАЛ, який НАКАЗАВ ПИДИРВАТИ КАхоВСЬКУ ГЕС ПДОЗРА»

Фото: Генерал Макаревич (facebook.com/SecurSerUkraine)

За матеріалами справи, цей воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Наслідки підриву

Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

"Більше того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму", - пише спецслужба.

Також це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме - порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.

Що йому загрожує

Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Підрив Каховської ГЕС

Рік тому росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до техногенної катастрофи. Частково було затоплено місто Херсон.

Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що у вересні 2022 року Україна знала, що РФ планує замінувати і підірвати Каховську ГЕС. При цьому тоді ніхто не думав, що окупанти зруйнують повністю всю станцію.

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