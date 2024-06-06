ua en ru
Чт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000, - Макрон

Четвер 06 червня 2024 21:29
UA EN RU
Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000, - Макрон Архівне фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримає від Франції бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації", - сказав він.

Макрон додав, що завтра під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.

Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

Mirage для України

Про передачу літаків Mirage для України писали журналісти торік, проте представники Повітряних сил відкидали цю ідею і говорили, що сфокусовані на поставках F-16.

Більш докладно про Mirage 2000 можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон Війна в Україні
NEWS
РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ
РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ
DAILY
10 дітей вивіз на човні з окупації. Як після підриву Каховської ГЕС спортсмен рятував українців
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler 10 дітей вивіз на човні з окупації. Як після підриву Каховської ГЕС спортсмен рятував українців