Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000, - Макрон

Україна отримає від Франції бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figar o.

Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

Макрон додав, що завтра під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.

"Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації", - сказав він.

Mirage для України

Про передачу літаків Mirage для України писали журналісти торік, проте представники Повітряних сил відкидали цю ідею і говорили, що сфокусовані на поставках F-16.

Більш докладно про Mirage 2000 можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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