ua en ru
Чт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР знищило російський буксир "Сатурн" (відео)

Крим, Четвер 06 червня 2024 11:18
UA EN RU
ГУР знищило російський буксир "Сатурн" (відео) Фото: російський буксир "Сатурн" (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Головне управління розвідки (ГУР) знищило російський буксир "Сатурн" в Криму 6 червня. Розвідники показали відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"6 червня спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей", - йдеться у повыдомленні.

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії", - зазначили розвідники.

Ситуація у Криму

Українські спецслужби постійно проводять операції зі зменшення корабельного угруповання РФ, яке бере участь у війні проти України з початку масштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Буквально в ніч проти 6 червня ГУР провело чергову спецоперацію в Криму. Представник ГУР Андрій Юсов раніше розповідав, що цієї ночі в акваторії Чорного моря в окупованому Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів ГУР МО. Подробиці обіцяли розповісти згодом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим ГУР Війна в Україні
NEWS
Чому в деяких містах жорсткі обмеження по світлу і що буде далі
Чому в деяких містах жорсткі обмеження по світлу і що буде далі
DAILY
10 дітей вивіз на човні з окупації. Як після підриву Каховської ГЕС спортсмен рятував українців
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler 10 дітей вивіз на човні з окупації. Як після підриву Каховської ГЕС спортсмен рятував українців