У росіян з’явилася можливість перезаряджати підводні човни у Новоросійську, - Плетенчук
Російські війська можуть перезарядити підводні човни у Новоросійську, не повертаючись у пункт базування у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"З великою ймовірністю можна сказати, що у пункті базування Новоросійська у росіян з'явилась можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано", - сказав Плетенчук.
За його словами, угруповання російського флоту у Чорному морі залишається досить великим.
"Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний дизель-електричний човен проекту "Палтус". Ми бачимо виходи в море цих одиниць останнім часом. Сьогодні це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад", - розповів Плетенчук.
Водночас він додав, що наразі застосування надводних кораблів не відбувається. За словами речника, з середини осені минулого року було п'ять підтверджених атак ракетами типу "Калібр", і при цьому три з них було з підводних човнів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що катери "Раптор" почали супроводжувати кораблі Чорноморського флоту РФ до Криму. Так російські загарбники намагаються захистити свої кораблі від українських морських дронів.
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