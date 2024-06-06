Байден відповів, чи дозволить Україні бити американською зброєю по Москві та Кремлю

Президент США Джо Байден непохитний у тому, що американська зброя не повинна використовуватися для завдання ударів по Москві або Кремлю після того, як він дозволив Україні використовувати її в Росії.

У Байдена запитали, чи застосовувалася вже зброя американського виробництва в Росії відтоді, як він дозволив її використання, обмеживши застосування районами поблизу Харківської області. Президент не дав прямої відповіді, але ясно дав зрозуміти, що вони не будуть дозволені для використання в якості мішені для столиці або резиденції уряду Росії.

"Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км, - ред.) углиб Росії і не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю", - заявив Байден.

Водночас американський лідер відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна, що постачання зброї для нанесення ударів по РФ є "прямою участю у війні".

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по Москві і Кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців", - заявив він.