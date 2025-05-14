ГУР вперше показало пуски С-200 та санкційний тиск на РФ щодо перемир'я: новини за 13 травня

Війна Росії проти України

Аналітики ISW повідомили про просування українських військ під Торецьком. Натомість окупанти просунулися на трьох напрямках.

Російська армія вдень завдала дронового удару по центру Харкова.

Пропозиція Трампа приїхати до Стамбула викликала серію дипломатичних дзвінків

Після несподіваної заяви Трампа про роздуми приєднатися до можливих переговорів Зеленського і Путіна в Стамбулі 15 травня, держсекретар США Марко Рубіо провів розмови з європейськими колегами, включно з міністрами закордонних справ Великої Британії та Франції, а також главою зовнішньополітичного відомства ЄС, повідомив Держдепартамент.

Згідно з повідомленням, у телефонній розмові також узяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його колеги з Німеччини та Польщі. Сторони обговорили шлях до припинення вогню в Україні.

Вперше на відео: ГУР показало пуски С-200, що знищили А-50 та Ту-22М3

Головне управлінням розвідки Міністерства оборони України вперше офіційно показало використання зенітної ракети 5В28 від зенітного ракетного комплексу С-200.

Українська розвідка показала кадри ураження ворожих сил модернізованим ракетним комплексом С-200. На відео видно підготовку зенітної ракети 5В28 та момент запуску.

Зеленський не зустрічатиметься з жодним представником РФ у Стамбулі, окрім Путіна, - ОП

Про таке повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show. На питання, якщо Путін не приїде, але надішле когось до Стамбула, на кшталт Мединського, чи зустрічатиметься Зеленський з кимось, окрім глави Кремля з російського боку, Подоляк відповів: "Ні, звичайно".

"Це не формат. Президент не може зустрічатися... тим більше Мединський - не зовсім зрозумілий статус буде... Ну, навряд чи ця людина є достатньою, щоб обговорювати фундаментальні питання", - зауважив він.

Трамп прибув до Саудівської Аравії в рамках турне Близьким Сходом

Літак президента США приземлився в Ер-Ріяді. Після прибуття Трамп зустрівся з спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Під час свого чотириденного турне Близьким Сходом загалом Трамп відвідає не лише Саудівську Аравію, а й Катар та ОАЕ. Ця поїздка стане його першим масштабним закордонним турне з часу повернення у Білий дім у січні цього року.

У Мексиці вбили кандидата в мери під час прямого ефіру: є жертви, серед них її донька

У понеділок, 12 травня було вбито кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес, яка балотувалася від правлячої партії "Морена". Таким чином, це вже друге подібне вбивство кандидата у мексиканському штаті Веракрус всього за кілька тижнів до виборів, призначених на 1 червня.

Разом із кандидаткою в мери загинули ще 4 людей, включно з її донькою. Щонайменше 3 осіб поранені. Інцидент стався під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook. Озброєні нападники відкрили вогонь по прихильниках кандидатки.

Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу заради угоди про надра з США

За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, у першому читанні за зміни до Бюджетного кодексу зі скороченим строком подання правок проголосували 286 депутатів.

Документом передбачено, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після того, як угода зі США про корисні копалини стане чинною, від ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій, видачі нових спецдозволів на користування надрами, реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.

Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру, - Єрмак

Як зазначив керівник ОП Андрій Єрмак, станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі диктатора Володимира Путіна в переговорах у Туреччині.

"Ми підтвердили, що президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. Вчора була дуже сильна й чітка заява президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", - сказав Єрмак.

Зеленський назвав очікування від можливої зустрічі з Путіним

Президент України наголосив, що насамперед ідеться про припинення вогню. І це є результатом номер один.

"Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один - це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно з досвідом усіх цих днів, місяців, не може забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна", - зазначив Зеленський, коментуючи свої плани на ймовірну зустріч із главою Кремля.

ЄС очікує участі Путіна в переговорах із Зеленським та попереджає про нові санкції

Речниця Європейської комісії Паула Піньо заявила, що ЄС не відмовився від планів запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо Москва не ухвалить рішення про припинення вогню.

"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, на що вказували деякі лідери, віцепрезидентка Каї Каллас і сама президентка фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо можливість запровадження подальших санкцій", - зазначила Піньо.

Москва бреше про зростання: аналітики назвали справжній стан економіки Росії

Російська економіка лише виглядає стабільною, а насправді дедалі слабшає через війну, санкції та викривлену статистику. Звіт аналітиків для ЄС показує, що, попри оптимістичні заяви Кремля, країна стрімко втрачає фінансову стійкість.

Російська економіка перебуває у дедалі більш нестабільному стані через перехід на "воєнні рейки" та західні санкції. За даними видання, до такого висновку дійшли аналітики Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду (SITE) у своєму звіті, підготовленому для міністрів фінансів країн ЄС.

Кордон з Україною розблокують: польський суд ухвалив рішення

Апеляційний суд у Любліні підтримав заборону на протести польських перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Рішення було ухвалено на закритому засіданні. Апеляційний суд змінив рішення Окружного суду, який 12 травня скасував заборону мера Дорогуська на блокування кордону.

Франція погрожує новими санкціями: Макрон вимагає від Путіна припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вже найближчими днями проти Росії будуть застосовані санкції, якщо вона не дотримуватиметься перемир'я.

"Ми хочемо застосувати санкції проти Росії найближчими днями за погодженням зі Сполученими Штатами, якщо вона не дотримуватиметься режиму припинення вогню", - заявив Макрон.

Він також заявив, що наразі не знає, чи відвідає російський диктатор Володимир Путін Стамбул для перемовин. Всі все ще чекають відповіді Росії.